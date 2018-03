: Carfagna: 'Devolvo la mia indennità a donne, minori e disabili' #maracarfagna - MediasetTgcom24 : Carfagna: 'Devolvo la mia indennità a donne, minori e disabili' #maracarfagna - andreafabris96 : RT @MediasetTgcom24: Carfagna: 'Devolvo la mia indennità a donne, minori e disabili' #maracarfagna - claudioenrico2 : RT @MediasetTgcom24: Carfagna: 'Devolvo la mia indennità a donne, minori e disabili' #maracarfagna -

La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà". A dirlo è Mara, esponente di Forza Italia, annunciando la sua decisione di "devolvere la miada vicepresidente della Camera per sostenere le battaglie in cui credo: per le, per i, per la famiglia, per i". La somma verrà utilizzata "a beneficio di associazioni che lavorano sul territorio".(Di venerdì 30 marzo 2018)