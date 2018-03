Canna-gate Isola dei Famosi | Filippo Nardi e Cecilia Capriotti | arrivato il divieto di

Isola dei famosi : Nardi e Capriotti confermano il veto sul Canna-gate : Filippo Nardi e Cecilia Capriotti: tabù sul canna-gate dell’Isola dei famosi Altre tre settimane e il canna-gate insieme ai più dei naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi cadranno nell’oblio, proprio come è accaduto per l’armadio-gate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’attenzione sarà, poi, focalizzata sulla nuova edizione del Grande Fratello con Barbara D’Urso. Ospiti a Casa Signorini, Filippo Nardi e Cecilia ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - Canna-GATE : DANIELE BOSSARI/ "Si è visto tutto" - ma il pubblico si divide : DANIELE BOSSARI ammette il CANNA-GATE dell'ISOLA dei FAMOSI 2018 ai microfoni di Valerio Staffelli: Mara Venier, invece, tergiversa e non si sbilancia.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - Daniele Bossari riconosce il Cannagate : "Si è visto dai filmati - si è visto tutto" : Subito dopo la scoppiettante puntata dell' Isola dei Famosi , Valerio Staffelli ha intercettato Mara Venier e Daniele Bossari per parlare del cannagate. L'inviato del tg satirico ha riproposto ai due ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella sul Cannagate : "Figuriamoci se Monte aveva della droga" : Il cannagate all 'Isola dei Famosi continua a far discutere e ora a prendere parola è Giucas Casella. Fino a questo momento, infatti, il paragnosta non si era mai pronunciato sul tema e aveva ...

Eva Henger - Canna-gate/ Giucas Casella "scarica" l'ex naufraga (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? La ex naufraga che ha fatto esplodere il "canna-gate" continua a essere smentita dagli altri compagni di avventura.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:16:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco cosa pensa Giucas Casella del 'Canna-gate' Video : Un consueto spazio dedicato al famoso reality “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, che riesce ad incollare davanti alla TV più di 4 milioni di telespettatori. Vi comunichiamo che in questi giorni, l’ex naufrago #Giucas Casella ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un’intervista: nei paragrafi successivi scoprirete quali sono state le dichiarazioni del noto mentalista. Giucas Casella: “Non credo a Eva Henger” Come tutti sapete, la ...

Gabriele Parpiglia - fake news sul Canna-gate? L’attacco di Striscia : Striscia la notizia attacca Gabriele Parpiglia sul canna-gate Striscia la notizia ha preso di mira la puntata di ieri di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Secondo il tg satirico di Antonio Ricci, nel contenitore domenicale c’è stato un siparietto di fake news. La Rinaldi ha affermato che Striscia avrebbe alterato il suo messaggio vocale mandato a Eva Henger mentre Cecilia Capriotti ha sostenuto che un giorno una persona stupida si è ...

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO ISOLA DEI FAMOSI - “Canna-GATE”/ Video : “Ora vogliono far tacere Barbara d'Urso!” : STRISCIA la NOTIZIA vs ISOLA dei FAMOSI: Video. Cecilia Capriotti: “Le frasi che ha detto Francesco Monte...”. E il tg satirico replica a Nadia Rinaldi: online il suo messaggio audio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:59:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco cosa pensa Giucas Casella del 'Canna-gate' : Un consueto spazio dedicato al famoso reality “L’Isola dei Famosi 2018”, che riesce ad incollare davanti alla TV più di 4 milioni di telespettatori. Vi comunichiamo che in questi giorni, l’ex naufrago Giucas Casella ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un’intervista: nei paragrafi successivi scoprirete quali sono state le dichiarazioni del noto mentalista. Giucas Casella: “Non credo a Eva Henger” Come tutti sapete, la tredicesima ...

Isola dei Famosi 2018 - dopo il Canna-gate esplode un altro giallo : 'Sono una giornalista, riporto i rumors', afferma la Setta, rimandando al fatto che funziona così anche in politica. 'Spero che le notizie siano acclarate', ci tiene a precisare l'attore Daniele ...

Nadia Rinaldi : ipnosi bollente con slip in vista (video) - scontro sul Canna gate Video : Dal canna gate al balletto sexy sotto ipnosi. Nel corso di Domenica Live [Video] #Nadia Rinaldi è tornata a parlare del caso che ha caratterizzato l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. Stuzzicata da Daniele Interrante l'attrice ha ribadito di non aver visto quello che ha riferito Eva Henger. L'ex naufraga ha ribadito che Francesco Monte fumava il tabacco che si 'rollano' nelle cartine. 'Sembra di stare in commissariato, manca soltanto che ti ...

NADIA TOFFA/ Video Iene - la battuta di Savino e Viviani sul Canna-gate : “Come fai a essere così al top?” : NADIA TOFFA, Video Iene: prove di ballo prima della puntata. “Per fortuna ci sono grandi servizi”, scherza la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 prima della nuova puntata(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:18:00 GMT)

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...

Barbara d’Urso : perchè non si parla più del Canna-gate a Domenica Live : Domenica Live, Barbara d’Urso: “Sul canna-gate hanno deciso che…” Ciò che hanno notato oggi i telespettatori di Domenica Live è stata la volontà di Barbara d’Urso di non parlare per niente del canna-gate. E’ accaduto dapprima con Nadia Rinaldi, la quale sentitosi attaccata da Daniele Interrante, ha lanciato una pesante accusa contro Striscia la Notizia riguardi ai suoi audio che aveva mandato in privato a ...