Cancellato Il Segreto su Canale 5 | la decisione definitiva di Mediaset

Blastingnews

: Decisione definitiva, ecco perché.... - Mafia_Capitale : Decisione definitiva, ecco perché.... - Il__Segreto : Il Segreto cancellato da Canale 5? Ecco cosa succede -

(Di venerdì 30 marzo 2018)ha deciso di modificare il palinsesto della telenovela #Ilsu5. Le ultime novita' ufficiali di queste ore svelano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso,ha pensato bene per un cambio di rete per la soap che non verra' più mandata in onda su5 così come abbiamo visto fino a questo mese. Il nuovo palinsesto de Il: spostato da5 Le anticipazioni ufficiale de Ilin particolare ci svelano cheha deciso di cambiare del tutto la programmazione di messa in onda della soap proprio in questi nuovi mesi estivi. In particolare vi andiamo ad anticipare che la #Serie TV non verra' più trasmessa in prima serata su5 così ...