Campidoglio | al via secondo ciclo di lavori  della Consulta cittadina

Campidoglio - Meloni lascia il Commercio. Verso addio anche Gennaro (Partecipate). Rivoluzione dipartimenti : via 55 dirigenti : Porte girevoli nella Giunta capitolina, ma nessun rimpastone vecchio stile alle porte. “Solo piccole modifiche”, assicurano fonti vicine alla sindaca Virginia Raggi, che comunque non coinvolgeranno i consiglieri eletti in Campidoglio. L’assessore al Turismo e al Commercio, Adriano Meloni, ha annunciato la sua imminente uscita dall’esecutivo. L’amministratore delegato di Expedia tornerà al suo lavoro presso il colosso online dei viaggi entro il ...

Campidoglio - strisce pedonali con led e illuminazione dedicata all'incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia : Stamani si è tenuta la riunione conclusiva necessaria a definire il nuovo progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio Porta Metronia-via dell'Amba Aradam. All'incontro erano presenti l'Assessorato alla Città in Movimento, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, la Sovrintendenza capitolina e Roma Servizi per la Mobilità. Il piano prevede la sperimentazione di strisce pedonali con led e

Campidoglio - al via semplificazione processi amministrativi con progetto piattaforma Taxi web : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta all'Amministrazione di gestire il trasporto pubblico non di linea. Questo l'obiettivo del progetto Taxi web, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità (Rsm), che offrirà agli operatori uno strumento agile e immediato, riducendo al minimo

Campidoglio - al via tre nuovi centri antiviolenza nei Municipi VI - VII - VIII : Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale ha infatti partecipato con successo all'apposito Avviso Pubblico della Regione Lazio pubblicato in data 22 novembre 2016. I centri, aperti per almeno cinque giorni a settimana, garantiranno un numero telefonico attivo 24 ore su 24

Campidoglio : al via Piano straordinario strade : Piano straordinario strade, al via prima fase con 17 milioni di euro. Obiettivo copertura 50.000 mila buche in un mese. Campidoglio in supporto dei Municipi...

Campidoglio - avviato iter autorizzativo per nuovi impianti di compostaggio aerobico : Sono stati presentati questa mattina in Regione Lazio gli studi di impatto ambientale per i due nuovi impianti di compostaggio aerobicoche Roma Capitale intende realizzare a Cesano Osteria Nuova (XV Municipio) e Casal Selce (XIII Municipio). Con il deposito dei documenti da parte di AMA, inizia formalmente l’iter di autorizzazione degli impianti da parte degli uffici […]

Maltempo - Campidoglio : squadre al lavoro per gli interventi su scuole - fragilità - viabilità e verde : Il COC (Centro Operativo Comunale) di Roma Capitale continua a monitorare e a coordinare gli interventi sull'intero territorio a seguito dell'ondata di Maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati interventi di rimozione del ghiaccio e di spargimento sale sugli accessi alle scuole da parte di operatori dell'Ama e volontari della protezione civile assistiti dalla

Roma - con Burian clochard a rischio gelo. Il Campidoglio : via al Piano Freddo : Il grande gelo portato dal vento di Burian è arrivato e si aspettano momenti difficili per i cinquemila i clochard , di cui oltre ottocento donne, con i cani al seguito che vagano per le strade e le ...

Roma. Campidoglio : rimossa offesa su targa Moro in via Fani : Roma – rimossa scritta offesa a memoria targa Moro in via Fani Roma – Questa la nota proveniente dal Campidoglio sugli atti vandalici alla targa...

Campidoglio - archiviato caso nomina Romeo. Raggi : «Cancellato un anno di fango» : ... ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica». Lo ha annunciato

Baglio-Tempesta : da Campidoglio silenzio su via della Farnesina : Roma – Baglio-Tempesta: Campidoglio dimentica abitanti via della Farnesina Roma – Questo il comunicato congiunto tra Valeria Baglio e Giulia Tempesta, entrambe consigliere del Partito...