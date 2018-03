Camera | pieno di nomine M5s | I vitalizi non hanno scampo

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'accordo per le poltrone dell'ufficio di presidenza delladei deputati arriva in extremis ma non evita lo strappo di Fratelli di Italia. Giorgia Meloni deve mollare la vicepresidenza, incassando il questore con Edmondo Cirielli. Il copione è identico a quello del giorno prima in Senato: il M5Ssnon rinuncia alla poltrona di numero due dellamentre il Pd perde il questore, ottenendo in cambio la vicepresidenza con Ettore Rosato. A sbloccare l'impasse nel centrodestra, dopo la protesta di Fdi, è la Lega che ritira il candidato questore, lasciandolo all'alleato. Le votazioni si concludono nel tardo pomeriggio con un esito scontato. A Montecitorio i vicepresidenti sono Mara Carfagna (Fi) con 259 voti; Maria Edera Spadoni (M5s) con 213 voti, Lorenzo Fontana della Lega con 222 e Ettore Rosato del Pd con 145. Tra i questori il più votato è Riccardo Fraccaro (M5s) che incassa 269 ...