Camera | ora M5S punta ai vitalizi Il sospetto di voti leghisti a Fraccaro

Samsung Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8 : Quanto Migliora La FotoCamera? : Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8: la fotocamera del nuovo smartphone di Samsung è davvero migliore di quella del vecchio modello? Ecco un confronto di fotocamere tra Galaxy S8 e Galaxy S9 Plus Fotocamera Samsung Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8 Fin dalla sua presentazione ho sempre sostenuto che non avesse alcun senso, per un possessore di Galaxy S8, […]

Sub perde la teleCamera nell’oceano : la ritrova due anni dopo ancora funzionante : Una sub giapponese ha smarrito la telecamera durante un immersione: degli studenti l'hanno ritrovata su una spiaggia due anni dopo ancora perfettamente funzionante.Continua a leggere

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna , FI, , Maria Edera Spadoni , M5S, , Lorenzo Fontana , Lega, e Ettore Rosato ...

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:59:00 GMT)

In migliaia per l’addio a Frizzi - la Camera ardente prolungata di un’ora | : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

Frizzi - diretta Camera ardente. In fila vip e tanta gente comune. "Hanno salutato Fabrizio già 3mila persone a ritmo di 900 all'ora" -Live Facebook : ROMA - Già circa 3.000 persone, a ritmo di 900 all'ora, hanno visitato la camera ardente di Fabrizio Frizzi aperta alla Rai in viale Mazzini questa mattina alle 10. Sono...

Camera - il primo giorno di Fico. In viaggio sull’autobus col neopresidente : “Grande emozione. Ora al lavoro” : Giunto a Termini con il Freccia Rossa delle 9,40 Roberto Fico, nuovo presidente della Camera, è andato nel suo ufficio a Montecitorio prendendo l’autobus. “E’ una grande emozione adesso ci mettiamo al lavoro su tutto ciò che ci siamo detti. Sto provvedendo ad organizzare il mio ufficio, in famiglia sono stati tutti contenti”. ” I vitalizi? Aspettiamo….” L'articolo Camera, il primo giorno di Fico. In ...

Ho conosciuto il Roberto Fico attivista. Ora conservi la sua passione alla Camera : Ho sentito per la prima volta il nome Roberto Fico quando ho incontrato a Napoli i movimenti per la Terra dei Fuochi. In un’epoca in cui i media ancora non trattavano tanto questo tema, cercai di avvicinare quegli attivisti al campaigning digitale e loro mi indicarono Roberto Fico come punto di riferimento. Conobbi poi Fico quando mi ricevette insieme ad Andrea Casale, studente di Farmacia e promotore di #NoMission, a proposito di una ...

Camera e Senato - vincono M5S e Lega. Il duello ora è su Palazzo Chigi. Di Maio : no ministri di Fi : A quel punto perché Salvini dovrebbe dare l'ok a un governo con Di Maio premier? 'Perché gli offriremmo ministeri di peso, tra Economia o Sviluppo economico, Interno, Difesa. E lui avrebbe anche il ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Casellati al Senato - Fico alla Camera. Gentiloni si dimette. Ora si apre la partita per il governo : Per la prima volta una donna, berlusconiana di ferro, è la seconda carica dello Stato. 'Tagliare i costi della politica' primo obiettivo del neo presidente pentastellato di Montecitorio - Questa volta ha tenuto l'accordo centrodestra e MoVimento 5 Stelle raggiunto durante il vertice a palazzo Grazioli tra ...

Camera - il grillino Roberto Fico nuovo presidente : regge il patto tra Salvini e Di Maio - ora la Casellati al Senato : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio regge: alle 12.55, numeri alla mano, il grillino Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera e scatta l'applauso dell'emiciclo. Dal centrodestra , e da ...

Elezioni presidenti - diretta – Intesa tra centrodestra e M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora lo spoglio : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...