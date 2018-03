Camera e Senato | deputati e senatori appena eletti e già stanchi | gli onorevoli si

Camera e Senato - le vice Spadoni e Taverna rinunciano a indennità funzione. Alberti Casellati rifiuta il volo di Stato : Le vicepresidenti della Camera e del Senato Maria Edera Spadoni e Paola Taverna seguiranno l’esempio del presidente della Camera Roberto Fico e rinunceranno alle indennità di funzione. Se a Montecitorio l’esempio l’aveva già dato nella scorsa legislatura Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera fino allo scioglimento del Parlamento, per il Senato si tratta di una decisione inedita: è la prima volta. Si tratta di scelte che ...

Camera e Senato - aria di ribaltone : i 58 'indipendenti' che possono decidere chi governerà : 'Fate attenzione ai cani sciolti...'. L'avvertimento arriva dal decano del Parlamento, Pino Pisicchio , che intervistato dal Tempo già sente l'aria di ribaltoni. D'altronde, sono 58 gli onorevoli 'non ...

Vicepresidenti voto alla Camera - eletti Senato/ Totonomi : Rosato - Spadoni - Carfagna - Fontana. Scontro questori : eletti Vicepresidenti del Senato, ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando. Nessun questore al Pd; ora il voto alla Camera, le prime ipotesi e i Totonomi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Pd-M5S - scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera. L'ira dem : fatto senza precedenti : Per la prima volta in Senato l'opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle...

Chi sono i nuovi capigruppo dei partiti a Camera e Senato : Eletti i capigruppo di Camera e Senato. Forza Italia punta sulle donne, Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini prendono infatti il posto di Paolo Romani e Renato Brunetta. Il Pd a sorpresa sceglie Graziano Delrio al posto di Lorenzo Guerini, il cui nome era dato in pole per il passaggio del testimone con Ettore Rosato alla Camera fino a poche ore prima della riunione del gruppo dem. Vince, quindi, la linea Martina della mediazione e il deputato ...

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Camera e Senato eletti i capigruppo : tutti i nomi : eletti i capigruppo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, poche sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Il Partito Democratico ha eletto Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato: “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra, l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del PD. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito”, ha ...

Forza Italia Capigruppo Camera e Senato/ Elette Gelmini e Bernini : Romani - "io sconfitto - sono Araba Fenice" : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Ecco tutti i capigruppo di Camera e Senato : Molti dei capigruppo erano stati scelti nei giorni scorsi e oggi sono solo stati 'acclamati' dalle assemblee dei gruppi. Altri, come nel caso del Pd, sono stati eletti dopo un lavoro di mediazione. ...

Pd - Delrio capogruppo alla Camera. Al Senato c'è Marcucci : Graziano Delrio e Andrea Marcucci sono stati eletti capigruppo del Pd alla Camera e al Senato per acclamazione delle assemblee dei deputati e dei Senatori. «Vogliamo provare tutti...

CAPIGRUPPO Camera E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Camera e Senato - nominati i capigruppo : Forza Italia tutta al femminile : Eletti i capigruppo della nuova legislatura . Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei Senatori di Forza Italia . Mariastella Gelmin i è stata invece eletta capogruppo di Forza Italia alla Camera .

