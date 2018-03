Cambia password Facebook all' ex | condannata

Apre un profilo Facebook al fidanzato e poi Cambia password per vendetta : condannata : Il Tribunale ha condannato una donna di Pavia a due mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di una multa da 4mila euro per essersi impossessata del profilo Facebook del...

Come Cambiare password GMail : Se hai ricevuto delle notifiche sospette sull’utilizzo dell’account GMail da dispositivi a te estranei o da luoghi non familiari e ritieni che questo sia stato “forzato” da qualche potenziale malintenzionato, o se semplicemente pensi che la tua password sia ormai obsoleta, è forse venuto il momento di modificarla. Questa guida è quindi indirizzata a tutti coloro che vorranno modificare la propria password personale di GMail per garantirsi una ...

Come Cambiare password ID Apple su iPhone : L’ID Apple è l’account con il quale effettuiamo tutte le operazioni sui dispositivi Apple. I motivi per cambiare la password del nostro ID Apple possono essere vari. Ad esempio possiamo cambiarla periodicamente per tutelarci da eventuali accessi di utenti non desiderati. Qualunque sia il motivo in questo articolo andiamo a vedere Come cambiare la password dell’ID Apple con il nostro iPhone. Indice cambiare la password ID Apple ...

Dritte su come Cambiare password WiFi per chi la vuole scoprire da 192.168.1.1 e 192.168.0.1 : Di questi tempi cambiare password WiFi, in riferimento al modem di casa, risulta essere mossa decisamente saggia. Sempre più persone sono intenzionati a scoprire informazioni del genere per avere facile accesso alla vostra connessione, anche se non sempre con cattive informazioni. A prescindere dal movente che potrebbe spingere determinati intrusi, diventa importante come agire per prevenire qualsiasi tipo di problema, partendo col digitare nel ...