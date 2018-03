: – Ecco il suo caffè, ricordi che fa venire il cancro – GRAZIE, BUONGIORNO ANCHE A LEI. - ilpost : – Ecco il suo caffè, ricordi che fa venire il cancro – GRAZIE, BUONGIORNO ANCHE A LEI. - ilpost : Un giudice californiano ha deciso che i produttori di caffè dovranno informare i loro clienti che il caffè può caus… - Agenzia_Italia : Un giudice della California vuole scrivere sulle tazze di #caffè 'pericolo #cancro' -

Brutte notizie per gli amanti del. Un giudice dellaha deciso che i produttori dovranno informare i clienti, con etichette 'ad hoc', che la bevanda può causare il. Il motivo sarebbe che ilcontiene un composto chimico ritenuto tossico, l'acrilammide. La sostanza si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nella bevanda finale, seppur in lievissime quantità.L'avvertenza non "migliorerebbe la salute pubblica -replica Nca (Ass. produttori)-. Il, è stato dimostrato è bevanda salutare".(Di venerdì 30 marzo 2018)