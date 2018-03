Calciomercato Napoli | il Barcellona si muove per Diop

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la situazione Verdi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per lo scudetto, si preannuncia un duello fino all’ultima giornata con la Juventus. Nel frattempo il club azzurro pensa alla prossima stagione, in particolar modo l’intenzione è anticipare i tempi sul mercato. Ritorno di fiamma per Verdi? Impossibile. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, sono praticamente nulle le possibilità di nuovo assalto del club azzurro nei confronti ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Calciomercato Napoli - per il dopo Sarri spunta l'idea Inzaghi : Napoli - Aurelio De Laurentiis si è già messo all'opera per la prossima stagione. Il patron ha incontrato l'amministratore delegato Chiavelli con il direttore sportivo Giuntoli. Argomento numero uno: ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - affondo per El Shaarawy! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è concentrato sul campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è al lavoro in vista della ripresa del campionato e l’obiettivo è quello di lottare fino all’ultima giornata. Gli azzurri hanno rosicchiato terreno nei confronti dei bianconeri dopo il passo falso della squadra di Allegri contro la Spal, adesso match da non fallire in trasferta contro il Sassuolo, partita non facile per la ...

Calciomercato Napoli Hysaj e la clausola da 50 milioni : Elseid Hysaj è diventato col tempo un giocatore molto importante nell'economia del gioco azzurro e dal ritiro dell' Albania ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: 'Se qualcuno vuole ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - due contropartite alla Samp per Torreira : Calciomercato Napoli – Il Napoli è concentrato sul campionato di Serie A, continua il testa a testa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, prossime partite fondamentali in vista dello scontro diretto. Nel frattempo il club azzurro pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, si guarda con attenzione al mercato, non è una novità l’interesse per il centrocampista della Sampdoria Torreira. Secondo indiscrezioni riportate da ...

Calciomercato : fari puntati su Perin del Genoa - Napoli in pressing : Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina , destinato al Milan, , ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo DG Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia,...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Calciomercato - Younes : “Napoli? Non ho firmato nessun pre-contratto” : Il futuro di Amin Younes è sempre più lontano dal Napoli. Il calciatore tedesco dell’Ajax, il cui contratto scade a giugno 2018, intervistato dal portale tedesco Sport1, ha smentito categoricamente di aver firmato un contratto con la società di De Laurentiis. “Voglio chiarire ancora una volta che ho sì negoziato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l’Ajax fino al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Calciomercato : per il dopo Reina il Napoli segue Perin e Leno : Ormai è notizia vecchia, già ampiamente trattata da CalcioWeb, l’accordo tra Reina ed il Milan. Il Napoli, infatti, ha deciso di “lasciare libero” l’estremo difensore spagnolo. Il ds Giuntoli sta cercando di trovare un sostituto all’altezza. I nomi sul suo taccuino sono due: Mattia Perin, 25 anni, portiere del Genoa ed in alternativa il portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno, 26 anni. Nei prossimi giorni ci ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - sorpasso sull’Inter per Asamoah : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua il duello con la Juventus per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con il sorpasso ma il campionato può regalare ancora grosse sorprese. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, Perinetti conferma l’Esclusiva di CalcioWeb sull’interesse azzurro per il portiere Perin ed anche la difesa potrebbe subire cambiamenti. Nelle ultime ore ...

Calciomercato Napoli - indiscrezioni confermate : Perinetti parla del portiere Perin : Napoli-Perin, conferme. In esclusiva CalcioWeb qualche giorno fa vi aveva parlato dell‘interesse del Napoli per il portiere del Genoa Perin, l’estremo difensore è il nome in pole per sostituire Reina, ormai un calciatore del Milan. Adesso arrivano conferme anche da parte di Perinetti durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ...