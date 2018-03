CAFFÈ | TRE TAZZINE AL GIORNO “SALVANO” IL CUORE Aiuta a prevenire gli infarti | fa anche

CAFFÈ : fino a tre tazzine al giorno fanno bene al cuore : Per molti anni il Caffè, una delle bevande più amate e consumate al mondo da milioni di persone, è stato visto con un certo sospetto per i presunti effetti negativi che, consumarne in quantità eccessive, potrebbe avere sulla salute, ma è ormai da tempo che ricerche scientifiche hanno in larga parte smentito queste ipotesi, prestando maggiore attenzione ai reali benefici che un consumo attento e moderato può avere sul benessere fisico. Di ...

Illy richiama barattoli di CAFFÈ in grani : coperchio potrebbe staccarsi durante l’apertura : Le confezioni richiamate sono facilmente riconoscibili, perché prive della valvola di sfiato sul fondo, dove può essere presente un anomalo rigonfiamento del barattolo.Continua a leggere

EDITORIA/ Quotidiano - CAFFÈ e streaming : l'edicola tradizionale diventa accogliente e multimediale : Il progetto Edicola 2.0 vuole contrastare la crisi che ha colpito i "giornalai". MIMMO LOBELLO (Snag) spiega come saranno le edicole del futuro e i servizi offerti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Allievi : vittoria in extremis per il Federico CAFFÈ : Allievi Federico Caffè-DARWIN 1-0 Federico Caffè , 4-2-3-1, : Hoffmann; Cantilli, Cianci, Friano, Del Rossi; Maisano, Lamperti , dal 70' Contini, ; Liberati , dal 65' Seryani, , Tucci , dal 73' De ...

Sanremo - caso 'CAFFÈ Astra' : sequestrati oltre un milione di euro - tra locale e conti correnti : Supererebbe il milione di euro l'ammontare cella cifra sequestrata al titolare del bar "Caffè Astra" di via Carli, da ieri al centro della cronaca per un'inchiesta del procuratore aggiunto Francesca ...