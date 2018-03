Caffè | tre tazzine al giorno proteggono il cuore

Blastingnews

: La Francia di Macron ha reso obbligatoria la scuola materna per i bambini di tre anni. Nei fatti succedeva già, ma… - MaxGramel : La Francia di Macron ha reso obbligatoria la scuola materna per i bambini di tre anni. Nei fatti succedeva già, ma… - Adnkronos : Tre tazzine di #caffè al giorno 'salva-cuore' - vale290196 : RT @Faithope424: Mario alle 6.30 di mattina, è me a qualsiasi ora del giorno non appena mi sveglio. Non mi stressate, non mi parlate, ma c… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Uno studio brasiliano della University of Sao Paulo - School of Public Health ha rivelato che il, oltre ad essere di fondamentale importanza per tenere svegli, protegge le arterie delda ostruzioni che possono causare l'infarto. Lo studio in questione è stato pubblicato sulla famosa rivista Journal of The American Heart Association. Lo studio ha tenuto conto di più di 4000 persone residenti tutti a San Paolo di età compressa tra i 35 ai 74 anni, analizzando le quantità diassunte da questi cittadini. La scoperta Una delle delle principali fautrici dello studio, Andreia Miranda, ha rivelato che l'assunzione di tredialdel tipo Java (robusto) ha diminuito le probabilità di calcificazione coronarica per le persone che hanno preso parte all'esperimento e che non hanno mai fumato nell'arco della loro vita. Adesso gli esperti stanno cercando di ...