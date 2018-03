Caffè | fino a tre tazzine al giorno fanno bene al cuore

laragnatelanews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Per molti anni il, una delle bevande più amate e consumate al mondo da milioni di persone, è stato visto con un certo sospetto per i presunti effetti negativi che, consumarne in quantità eccessive, potrebbe avere sulla salute, ma è ormai da tempo che ricerche scientifiche hanno in larga parte smentito queste ipotesi, prestando maggiore attenzione ai realifici che un consumo attento e moderato può avere sulssere fisico. Di presuntifici dati dalne sono stati ricordati tanti, anche se non mancano le preoccupazioni che emergono quando l’assunzione di caffeina raggiunge livelli esagerati soprattutto negli adolescenti. Questa volta torniamo a parlare delper i risultati di uno studio condotto di recente, che metterebbero in evidenza gli effetti positivi che il consumo diavrebbe sulla salute del. Se guardiamo alle principali cause di morte ...