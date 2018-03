Cade dagli scogli e finisce in mare | soccorsi inutili | è morto

Judo - European Cup Cadetti 2018 : medaglia di bronzo per Martina Lanini a Zagabria : Zagabria, capitale della Croazia, ha ospitato questa settimana una tappa dell’European Cup cadetti di Judo 2018. Dopo una prima giornata di combattimenti che ha sorriso all’Italia, grazie ad un bottino di due ori e due bronzi, le categorie di peso più elevate hanno regalato soddisfazioni minori ai colori azzurri, con una sola medaglia di bronzo conquistata. Ad avere il merito di salire sul podio è stata la sedicenne Martina Lanini, che in ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : prima medaglia azzurra. Sara Maria Kowalczyk bronzo nella spada : L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha vinto il bronzo nella prova di spada femminile nella categoria Cadetti. La spadista campana ha superato prima i gironi di qualificazione, poi ha superato la finlandese Saavalainen (15-7), l’ungherese Kolczonay (15-10) e la russa Bekmurzova (15-12). Ai quarti Kowalczyk si è aperta la ...

Part Time UFO è un gioco arCade in pixel art sviluppato dagli autori di Kirby’s Adventure : Part Time UFO è un gioco arcade in cui controllerete un simpatico ufo tuttofare, con lo scopo di impilare carichi di vario genere utilizzando una gru estensibile. Il gioco è sviluppato da HAL Laboratory, autori di Super Smash Bros e Kirby's Adventure pubblicati per Nintendo 64 e punta su un gameplay semplice e ottimizzato per dispositivi mobili. L'articolo Part Time UFO è un gioco arcade in pixel art sviluppato dagli autori di Kirby’s ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : l’Italia chiude con otto medaglie in Spagna : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Reduce dalle cinque medaglie conquistate nella prima giornata del torneo, l’Italia ha aggiunto altri tre metalli alla propria collezione sui tatami iberici. Il sedicenne Giovanni Zaraca, già sul podio degli Europei di categoria lo scorso anno, ha raggiunto la finale dei 73 ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : Luigi Centracchio vince in Spagna - quattro medaglie dal settore femminile : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Il protagonista azzurro della prima giornata è stato il quindicenne Luigi Centracchio, già vincitore lo scorso anno nel torneo polacco di Bielsko-Biala, che ha così centrato il secondo successo internazionale della sua giovane carriera. Il molisano ha esordito sconfiggendo per ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martin FourCade spreca - Johannes Boe medaglia d’oro nella 20 chilometri! : Dopo la delusione di sprint e inseguimento, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è arrivato il grande giorno di Johannes Boe. Il giovane norvegese, grande sfidante di Martin Fourcade in Coppa del Mondo, ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri individuale di Biathlon, pur con una gara tutta in salita che pareva averlo escluso dalla lotta quantomeno per il successo dopo che già nel primo poligono aveva mancato un bersaglio. ...

In Sudafrica Cade Zuma - si dimette travolto dagli scandali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG / Risultati live - medagliere e programma : FourCade favorito nel biathlon : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:37:00 GMT)

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG / Risultati live - medagliere e programma : oro a Martin FourCade! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Judo - European Cup Cadetti 2018 : ORO per Alessio Graziani e Martina Esposito a Follonica - l’Italia chiude con undici medaglie : Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup Cadetti 2018 di Judo. Dopo le otto medaglie collezionate sabato, l’Italia ha ottenuto altri tre piazzamenti sul podio, chiudendo al secondo posto del medagliere con quattro ori, due argenti e cinque bronzi, preceduta solamente dai cinque titoli della Russia, ma davanti ai tre ori dell’Ungheria. Se ieri i ragazzi non ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : Assunta Scutto e Veronica Toniolo trionfano a Follonica - otto medaglie azzurre : Prima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup Cadetti 2018 di Judo. A brillare sono state soprattutto le azzurrine, capaci di conquistare ben otto medaglie, mentre i ragazzi si sono dovuti accontentare dei piazzamenti a ridosso del podio. Partiamo dalla categoria 48 kg, dove la finale ha visto Alessia Scutto sconfiggere in appena sette secondi Sara Lisciani: le due hanno realizzato ...

Karate - Austrian Championscup 2018 : dominio azzurro tra Cadetti e Juniores! Nove medaglie d’oro in terra austriaca : Italia dominante in Austria nel primo importante appuntamento stagionale per le Nazionali italiane Cadetti e Juniores. Gli azzurri hanno conquistato Nove ori in occasione dell’Austrian Karate Championscup 2018, portando a casa il primo posto nel medagliere e sancendo la propria supremazia in ambito giovanile nel panorama europeo. Le soddisfazioni maggiori arrivano dal kata, in cui gli italiani hanno fatto incetta di medaglie, conquistando ...