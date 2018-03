Caccia all' esecutivo che non c' è | si fa largo la sagoma di Giorgetti

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018) Quando nel Palazzo la confusione è grande, per orientarsi in quel labirinto delle trattative per la formazione di uno dei governi più difficili della storia della Repubblica, bisogna cercare qualche aneddoto in luoghi estranei alla politica. Vincenzo Scotti, ex ministro democristiano è il fondatore di quella specie di think tank del grillismo di governo che è l'università Link. Da lì provengono molti dei ministri presenti nella lista dell'ipotetico governo 5 Stelle, presentato da Di Maio alla vigilia delle elezioni, per cui quell'università, nata diversi anni fa, potrebbe essere definita una sorta di scuola di formazione per i grillini, come lo era tanti anni fa quella delle Frattocchie per il Pci. E in fondo a Scotti, soprannominato dagli altri capi dc Tarzan, per l'abilità con cui passava da una corrente all'altra, non dispiace aver trovato quella liana più lunga che lo ha portato ...