Buco Brexit | Unione Europea divisa fra tassa sulla plastica e signoraggio

I redditi di Francoforte per coprire il Buco della Brexit : Per coprire il buco lasciato dalla Brexit nel bilancio Ue 2021-2027 bisogna trovare circa 100 miliardi in sette anni. Ma i governi disposti ad aumentare il loro contributo sono pochi. Per questo a ...

Brexit : Ue medita di colmare Buco di bilancio con profitti Bce : L'Unione europea sta considerando l'idea di colmare il buco di bilancio che si verrà a creare con il concretizzarsi della Brexit con parte dei profitti della Bce. E' quanto riporta il Financial Times, ...

Tassa sulla plastica e signoraggio tra le ipotesi per coprire il Buco della Brexit : Il divorzio tra l'Unione europea e la Gran Bretagna si consumerà tra un anno, ma per Bruxelles è già tempo di strategie per capire come coprire il buco che si determinerà nel bilancio della Commissione quando il Regno Unito, secondo maggior contribuente, non darà più il suo apporto. Secondo quanto riporta il Financial Times la strategia prevede due azioni: una Tassa sulla plastica e prendere possesso dei ...

Brexit : per rimediare a Buco di bilancio - Ue studia tre nuove imposte : "È urgentemente necessaria una risposta globale alle sfide fiscali sollevate dall'economia digitale. Le norme attuali portano a carenze fiscali in Paesi in cui le multinazionali conducono attività ...