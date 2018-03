Broker pavese ucciso in Messico | il cadavere in un sacco

Broker pavese ucciso in Messico|Mappa Due colpi alla testa - il corpo in un sacco : A fianco del cadavere è stato ritrovato un cartello in spagnolo con la scritta: «Questo mi è successo per essere un ladro». La compagna, una 28enne originaria di El Salvador, aveva denunciato la scomparsa il 20 marzo

Broker pavese ucciso in Messico - il corpo ritrovato in un sacco con un cartello : “Questo succede a un ladro” : Due colpi di revolver alla testa, il corpo infilato in un sacco di plastica e a fianco un cartello in spagnolo con la scritta: “Questo mi è successo per essere un ladro“. Un intermediario finanziario di Pavia, Alberto Villani, 37 anni, è stato ucciso a Tlaltizapan, cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico, nello stato di Morelos. A darne notizia è il quotidiano La Provincia pavese: il corpo di Villani ...

