Brindisi | gli under 30 a due mesi dal voto | “Dopo sindaci arrestati e commissari | ora

Brindisi - arresto moglie boss Buccarella : 8.00 I Carabinieri della compagnia di Brindisi hanno eseguito un ordine di arrresto nei confronti di Antonia Caliandro, 61 anni, moglie del boss della Sacra corona unita, Salvatore Buccarella. La 61enne deve scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di una condanna per associazione mafiosa. Tra i reati contestati, le estorsioni alle aziende del settore fotovoltaico. La donna, già sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica ...

Brindisi - sequestrate 14mila bottiglie di falso Prosecco - : Il carico, marchiato come "made in Italy", era stato prodotto in Bulgaria e stava viaggiando verso il mercato francese. Denunciato un sessantottenne

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Puglia - terremoto M 3.9 avvertito a Bari - Lecce e Brindisi - 24 marzo 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: elezioni presidenti di Camera e Senato ''fumata nera''. Accordo M5S-Lega? Torna il terrore in Francia.

Terremoto - forte scossa in Puglia : paura a Brindisi - Taranto - Bari - Ostuni - Monopoli e Lecce [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito la Puglia alle 00:32 della notte. L’epicentro della scossa s’è verificato nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale sulla costa di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi. La scossa, in base ai dati diffusi dall’INGV, è stata di magnitudo 3.9, s’è verificata a 27,3km di profondità ed è stata avvertita su gran parte della Regione, specie nei settori centro/meridionali. paura a Bari, ...

