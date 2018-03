ilsole24ore

: Brexit, parte il conto alla rovescia - Rebelli0n2k : Brexit, parte il conto alla rovescia -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Sorriso stampato sulle labbra, Theresa May ha portato un messaggio di ottimismo e di speranza in giro per la Gran Bretagna. «Penso che il futuro sia radioso, - ha detto la premier. - Sono convinta che ...