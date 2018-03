Bossari e Filippa matrimonio | perché è stata cambiata la data e qual è la location

Filippa Lagerback e Daniele Bossari : preparativi in corso per le nozze : Ci siamo quasi, non manca molto alla data che segnerà i tanti sognati fiori d'arancio fra una delle coppie tornate a calcare prepotentemente le scene dello showbiz, quella formata da Filippa Lagerback e Daniele Bossari. I due come si sa, sono legati da ben 17 anni, dalla loro relazione è nata una figlia, Stella.Qualche mese fa, quando Bossari era ancora relegato dentro la casa del Grande Fratello Vip, il grande passo con la proposta di ...

DANIELE BOSSARI è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?

Filippa Lagerbäck - Daniele e Stella Bossari : famiglia a nozze : In tempi non sospetti, quando entrambi si dichiaravano «felicemente non sposati», lei si era divertita a immaginare la cerimonia come un «pic-nic a piedi nudi». Poi nell’autunno 2017 Daniele Bossari si è inginocchiato, a sorpresa nella casa del GF Vip, e la compagna di una vita Filippa Lagerbäck ha detto «sì». I due, che sono genitori di Stella, 14 anni, hanno così un matrimonio da organizzare. LEGGI ANCHE Filippa Lagerback: «Innamorata, ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback - la nuova data delle nozze : Daniele Bossari e Filippa Lagerback non si sposano più il prossimo 8 giugno come rivelato dal vincitore del Grande Fratello Vip 2 nella prima puntata di 90 Special. Ma i fan della coppia possono stare tranquilli: il matrimonio non è saltato, sarebbe stato solamente anticipato. Lo sostiene il settimanale Grazia, il cui direttore avrebbe incontrato i due a un evento mondano in quel di Milano. Durante il party la coppia avrebbe confidato di essere ...

“Lucianina - Lucianina”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Filippa Lagerback. Gelo in studio a Che tempo che fa e la compagna di Bossari la mette subito in riga subito (Che figuraccia) : clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha ‘smascherato’ la comica. Nella puntata di ”Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli ...

