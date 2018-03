laragnatelanews

: Bosch eCall, un sistema per integrare la sicurezza delle vetture già in circolazione - - evyna : Bosch eCall, un sistema per integrare la sicurezza delle vetture già in circolazione - - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: eCall, chiamata d'emergenza obbligatorio su tutte le vetture. Bosch ha sviluppato dispositivi per auto e moto https://t… - pr1sc1lla : Il 31 marzo 2018, il sistema automatico di “chiamata d’emergenza”, eCall, diventerà obbligatorio in tutta l’Unione… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Abbiamo già parlato dell’obbligatorietà per i veicoli immatricolati dal 31/03 di possedere il dispositivo. Nel nostro articolo di qualche giorno fa ne è stata ampiamente raccontata la normativa di prossima applicazione. Oggi invece, parliamo di unrealizzato dache consente anche ai veicoli già circolanti di essere connessi ed avere la possibilità di chiamare i soccorsi in caso d’incidente. Grazie alautomatico, i soccorritori potranno arrivare sul luogo dell’incidente in metà del tempo Il serviziodiparla 16 lingue La presa telematicaè la soluzione retrofit per tutti i veicolisviluppaper automobili e motocicli Come detto il 31 marzo 2018, ilautomatico di “chiamata d’emergenza”,, diventerà obbligatorio in tutta l’Unione Europea. Ciò significa che dovrà sempre essere presente nel ...