Borse | Piazza Affari al top nei primi tre mesi 2018

Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente , contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street. A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo ...

La guerra commerciale affossa le Borse. A Piazza Affari cadono Tenaris e Stm - male anche le banche : Il tema della nuova politica commerciale di Trump è al centro del vertice odierno dei capi di Stato e di Governo dell'Ue che discuterà anche dell'avanzamento delle trattative sulla Brexit e di Unione ...

Piazza Affari in coda alle Borse europee : Teleborsa, - Si amplia il rosso delle principali borse europee che trascinano giù anche Piazza Affari . Digerita la riunione della Fed che ieri 21 marzo 2018, ha alzato il costo del denaro di un ...

Piazza Affari al rialzo si allinea alle altre Borse europee : Teleborsa, - Chiusura in rialzo per Piazza Affari che insieme a Madrid e Amsterdam fa meglio dei principali listini di Eurolandia . Intanto, la borsa di Wall Street procede a due velocità con il ...

Borse all'insegna della cautela : Piazza Affari poco mossa - bene le banche : Gli investitori si muovono cauti in attesa del dato sull'inflazione nell'Eurozona, tenuto sotto stretta osservazione dalla Banca centrale europea per la sua politica monetaria. E a proposito di ...

Partenza in lieve rialzo Piazza Affari e le altre Borse europee : Teleborsa, - Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, che tentano il recupero nonostante l'andamento nervoso di Wall Street e dei listini asiatici. Driver al ribasso ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari è stata oggetto di realizzi, anche se con perdite minori. L' Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi ...

Piazza Affari apre cauta assieme alle altre euroBorse : Teleborsa, - Esordio incolore per la Borsa di Milano e le altre piazze europee , che si muovono con cautela dopo la seduta incerta di Wall Street e l'andamento a due velocità dei mercati asiatici. Il ...

