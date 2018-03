Borsa | Wall Street ha chiuso in rialzo

Borsa : Europa tiene con Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Confermano il rialzo le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, da Francoforte , +1,07%, a Parigi , +0,74%, , da Madrid , +0,67%, a Milano , +0,54%, e Londra , +0,29%, . In ...

Tecnologici ko in Borsa. A Wall Street affondano Amazon e Tesla : Gli indici europei si salvano grazie al balzo delle utility. Male invece ancora i Tecnologici: preoccupano Facebook e lo stop di Nvidia ai test sulle auto a guida autonoma. Crolla Fincantieri dopo il piano...

Borsa - Wall Street apre contrastata : Dow Jones +0 - 32% - Nasdaq -0 - 31% : Apertura contrastata a Wall Street, con il Dow Jones in progresso dello 0,32% a 23.934,30 punti e lo S&P500 che guadagna lo 0,09% a 2.614,96 punti. Ancora in rosso il Nasdaq, che cede lo 0,31% a 6.987,29 punti.

Borsa : Wall Street chiude in calo - Dj -1 - 44% Nasdaq -2 - 93% :

Facebook affonda a Wall Street/ Borsa - scandalo profili : titoli tech precipitano : Facebook affonda a Wall Street: Borsa, -4,92% per il social network, precipitano i titoli tecnologici. Fino adesso 80 miliardi di perdita per il social network(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:20:00 GMT)

Borsa : l'Europa in rosso aspetta Wall Street - bene le utility a Milano : La settimana delle Borse europee si avvia dunque a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul ...

Borsa : Milano giù con Wall Street : ANSA, - Milano, 22 MAR - L'apertura in netto calo per Wall Street, alle prese con l'ipotesi di stretta di Trump sui dazi alla Cina e lo scandalo Facebook, pesa sulle borse europee. Piazza Affari, già ...

Borsa : Wall Street volatile - chiude in calo dopo Fed : E' quanto emerge dalle tabelle diffuse al termine del Comitato di politica monetaria della banca centrale Usa, che indicano anche la possibilità di altri due incrementi nel 2020 così da riportare i ...

Borsa : Wall Street volatile - chiude in calo dopo Fed : Milano, 21 mar. (AdnKronos/Dpa) – dopo una giornata caratterizzata da una forte volatilità, Wall Street chiude in calo. Il Dow Jones, dopo la decisione della Fed, che ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, chiude gli scambi in ribasso dello 0,2% a 24.682 punti, lo S&P 500 segna -0,2%. L’indice tecnologico Nasdaq archivia gli scambi a 7.345 punti (-0,26%). Quello deciso oggi dal Fomc della Federal reserve potrebbe essere ...

Borsa : Wall Street apre debole in attesa Fed - Dj -0 - 03% :

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +0 - 48% - Nasdaq +0 - 27% :

Borsa : Wall Street chiude positiva : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,48% a 24'728,58 punti, il Nasdaq avanza dello 0,27% a 7'364,30 punti men...

Wall Street crollo non solo per colpa di Facebook. Perchè la Borsa Usa è venuta giù? : Una svolta, guardando i prospettiva, potrebbe esserci non tanto oggi ma domani quando la Federal Reserve comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Gli analisti sono concordi nel ritenere ...

Borsa : Wall Street apre negativa - Dj -0 - 37% - Nasdaq -0 - 86% :