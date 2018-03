Bologna | 17enne denunciò stupro in stazione | arrestato dopo quasi 5 mesi un 25enne

Bologna - violentò 17enne sul vagone di un treno : 25enne arrestato : Un uomo di 25 anni, Dhabi Amine, magrebino regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bologna per abusi sessuali su una 17enne, violentata sul vagone di un treno nella Stazione centrale. L'episodio risale a novembre quando la ragazza fu avvicinata da due magrebini, uno dei quali era Amine. Il 25enne le sottrasse il cellulare e, con la scusa di recuperarlo, la convinse a seguirlo in stazione.