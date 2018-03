BMX | Coppa del Mondo 2018 | scatta la Coppa del Mondo in Francia Ci sono gli azzurri

oasport

: Coppa del Mondo #BMX #Freestyle: l’esordio degli azzurri ad #Hiroshima - bicitv : Coppa del Mondo #BMX #Freestyle: l’esordio degli azzurri ad #Hiroshima - Federciclismo : Coppa del Mondo BMX Freestyle, ecco gli azzurri per Hiroshima - VELOSPORT1960 : Sulla pista di casa due giorni intensi ed emozionanti - Gargaglia di nuovo in finale tra gli Junior, Furlan e Bonin… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)inladeldi BMX, per quanto riguarda la specialità del Supercross (quella olimpica da Pechino 2008). La prima tappa prevede due prove in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines. In programma venerdì gli allenamenti, poi sabato 31 marzo e domenica 1 aprile le gare, che verranno svolte in prima serata in uno scenario unico. Presente, ovviamente, anche la nazionale italiana. Tanti i convocati in chiave azzurra, soprattutto al maschile: Bertagnoli Pietro – Team Bmx Verona Bonini Nicolò – Ciclomania Racing Cristofoli Roberto – Dn 1 Evreux Bmx Dal Lago Andrea – Team Bmx Verona Fantoni Giacomo – Team Bmx Verona Furlan Mattia – Bmx Creazzo Gargaglia Giacomo – G.S. Testi Cicli A.S.D. Giustacchini Tommaso – Team Bmx Verona Sciortino Martti – A.S. Besnate A.S.D. Tomizioli Michele – Prototype Performance ...