Blizzard anticipa un nuovo evento Uprising per Overwatch

eurogamer

: Blizzard anticipa un nuovo evento per Overwatch, Uprising. #Overwatch - Eurogamer_it : Blizzard anticipa un nuovo evento per Overwatch, Uprising. #Overwatch -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ormai lo sappiamo, quandovuole svelare qualcosa diper, l'annuncio è sempre preceduto da una serie di indizi pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Come riporta VG24/7, nella giornata di ieri è apparso un misterioso messaggio che fa riferimento all'operazione King's Row, quello che è probabilmente ildiin arrivo il prossimo 10 aprile.Anche questodovrebbe essere ambientato nel passato, almeno ricordando quello dello scorso anno che si concentrava sulla prima missione di Tracer come membro della squadra. Possiamo averne conferma leggendo con attenzione il teaser di, che rivela come le vicende trattate dall'risaliranno a 7 anni fa.Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato quali contenuti saranno inclusi nell', ma quello del 2017 aggiungeva una nuova modalità PvE a ondate e ...