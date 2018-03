Blitz antiterrorismo - fermato marocchino : Roma, 30 mar. (AdnKronos) – fermato per terrorismo alle prime ore dell’alba un cittadino marocchino residente in Italia. L’operazione è stata compiuta dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Cuneo. Al centro delle indagini, coordinate dalla procura distrettuale di Roma, “le attività criminali poste in essere dal soggetto colpito dal provvedimento restrittivo gravemente indiziato ‘ spiegano gli ...

Blitz antiterrorismo - il video dell’arresto dell’italo marocchino accusato di far parte dello Stato islamico : Faceva parte dello Stato islamico. Questa l’accusa per cui è Stato arreStato dalla Polizia di Torino Elmahdi Halili, 23 anni, marocchino naturalizzato italiano nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo che prevede perquisizioni a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Halili è l’autore del primo testo di propaganda Isis in italiano. Il giovane era Stato già arreStato nel 2015 per istigazione a delinquere con ...

