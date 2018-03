Bimba di 4 anni e mezzo muore di talassemia | aperta inchiesta per omicidio

Bimba di 4 anni muore di talassemia : aperta inchiesta per omicidio. Coinvolti due ospedali : La piccola nel giugno scorso era stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il decesso è avvenuto al Policlinico il 15 marzo dopo mesi di dolori e febbre alta.Continua a leggere

Mantova - marito e moglie trovati impiccati davanti a figlia di 6 anni : lividi anche sul collo della Bimba : marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel Mantovano. Per gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti all'unica figlia di sei anni,...

Marito e moglie impiccati in casa davanti alla figlia di 6 anni : "La Bimba è sotto choc" : Un doppio suicidio davanti alla figlioletta di 6 anni. Accade a Pegnognaga, nel mantovano, dove Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione: per gli investigatori si sono...

Salva figlia di 3 anni - ma muore annegato : Bimba aveva attivato retromarcia auto per sbaglio : La tragedia è avvenuta domenica nello Stato USA di Indianapolis. La bimba era da sola in auto, quando si è messa a giocare con la leva del cambio. Il papà stava parlando con un amico ed insieme a quest'ultimo è riuscito a Salvare la piccola. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

“So chi è”. Il coraggio - a 8 anni - di incastrare un pedofilo : vittima di una violenza terribile nei bagni pubblici - la Bimba nota un dettaglio chiave. E mette fine a un regno di terrore che aveva messo in ginocchio la città : Alle spalle aveva numerose accuse di violenze sessuali nei confronti di alcune minorenni, alcune in età anche molto tenera. Ma fino a pochi giorni fa questo ragazzo era introvabile, nonostante gli episodi, terribili, di cui si era reso protagonista. Alla fine a incastrarlo è stata però proprio una delle sue vittime, coraggiosissima, che ha trovato il coraggio di parlare e rivelare agli agenti un dettaglio che ha permesso di incastrare il ...

Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta : la Bimba di 2 anni lo ingoia : Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta: la bimba di 2 anni lo ingoia Una donna cinese ha dato a sua figlia il suo prezioso prima di mettersi a dormire. La piccola si è messa a giocare e poi lo ha inghiottito. Necessario un intervento chirurgico per la rimozione.Continua a […]

Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta : la Bimba di 2 anni lo ingoia : Una donna cinese ha dato a sua figlia il suo prezioso prima di mettersi a dormire. La piccola si è messa a giocare e poi lo ha inghiottito. Necessario un intervento chirurgico per la rimozione.Continua a leggere

Trento : Bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata Video : Il triste episodio è avvenuto a #Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della #malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilita' avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Trento : Bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata : Il triste episodio è avvenuto a Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilità avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Arezzo - Bimba di 10 anni abusata in una comunità da altri minorenni : Ospiti di una comunità del comune di Arezzo , tutti minorenni, avrebbero abusato di una bambina di 10 anni anche lei ospite della stessa struttura educativa. Il procuratore del tribunale dei minori ...

Arezzo - Bimba di 10 anni abusata in una comunità da altri minorenni : Arezzo, bimba di 10 anni abusata in una comunità da altri minorenni Gli autori sarebbero ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni Continua a leggere

Bimba di 4 anni morì per malaria - chiusa indagine : indagata un’infermiera. La procura : “Fu errore umano” : Fu un errore umano.Per la morte per malaria della piccola Sofia Zago, 4 anni, c’è un’indagata, un’infermiera dell’ospedale di Trento. Si chiude su questa posizione l’inchiesta della procura sulla morte della piccola, avvenuta il 4 settembre 2017 agli Spedali civili di Brescia. Era stata trasferita là d’urgenza, dopo che la sua situazione clinica era inspiegabilmente precipitata con la malaria. In quei giorni era ricoverata nella sua Trento ...

Carmen Russo vi racconto i 5 anni della mia Bimba : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono orgogliosi della loro figlia Maria. In un’intervista al “Settimanale Nuovo”, raccontano che stanno facendo muovere i primi passi nel mondo della danza alla bimba . “Si tratta di un mestiere duro ma che le darà tante soddisfazioni” ha detto la Russo. A supervisionare le lezioni di ballo sono le zie paterne, mentre papà Enzo è in giro per lavoro. “Per la nascita della ...

Mostrò i genitali a una Bimba di 10 anni. Assolto perché “era in mezzo a una strada” : Un uomo di 45 anni lo scorso luglio si spogliò completamente davanti a una bambina di 10 anni: accusato di atti osceni, è stato Assolto perché non compì quei fatti nei pressi di scuole o asili, ma "solo" in mezzo a una strada.Continua a leggere