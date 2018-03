Biathlon | Campionati Italiani | Lukas Hofer e Alexia Runggaldier conquistano il titolo

Biathlon - Campionati Italiani : Pietro Dutto e Alexia Runggaldier si aggiudicano il titolo nella sprint : ANTERSELVA – si è appena conclusa, sotto una fitta nevicata, la prima giornata dei Campionati Italiani di Biathlon, nello scenario di Anterselva che nel 2020 ospiterà i Campionati del Mondo. La competizione odierna prevedeva la prova sprint, valida per la Coppa Italia per le categorie giovanili: a conquistare il successo nella categoria Senior sono due esponenti del gruppo sportivo delle fiamme oro, ossia il cuneese Pietro Dutto e la ...

Campionati sciistici delle Truppe Alpine - Seconda giornata : assegnati i titoli di campione italiano dell'Esercito di Biathlon militare : Nucleo Riproduzioni Questa sera, a Sestriere, verrà assegnato il titolo di scialpinismo con una gara in notturna trasmessa in diretta streaming dalle ore 20.00 sui siti www.ana.it e www.meteomont.org ...

Biathlon - Campionati Mondiali Junior : successo per la polacca Zuk e il russo Tomshin nella sprint - 12esimo Cappellari e 19esimo Braunhofer : La penultima giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepaa, in Estonia, ha visto andare in scena le sprint della categoria Juniores. La Russia si conferma dominatrice in campo maschile anche se in questa occasione deve abdicare Igor Malinovskii, già campione del mondo nell’individuale e europeo in questo format, undicesimo con tre errori, a favore del connazionale Vasilii Tomshin, abile a trovare il 10/10 al tiro, precedendo di 20.5 ...

Biathlon - Campionati Mondiali Youth : argento per Tommaso Giacomel nella sprint - successi per il russo Pervushin e la svedese Oeberg : Arriva la prima medaglia azzurra nella quinta giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepaa, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le sprint della categoria Giovani. Il primierotto delle Fiamme Gialle Tommaso Giacomel infatti conquista la medaglia d’argento grazie ad una gara perfetta al tiro con il 10/10, facendo fissare anche il sesto tempo assoluto sugli sci, sopravanzato solamente dal russo Mikahil Pervushin, ...

Biathlon - Campionati Mondiali Junior : successo per la polacca Zuk e il russo Malinovskii nell’individuale - quinto Cappellari e decima Lardschneider : Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia. Le condizioni meteo sono state leggermente migliori rispetto ai giorni precedenti, ma nonostante ciò nessuna atleta nella prova femminile è stata in grado di trovare lo zero: la competizione è stata infatti caratterizzata da numerosi errori al tiro. Nell’individuale femminile Juniores il successo è andato alla polacca Kamila Zuk, abile al ...

Biathlon - Campionati Mondiali Youth : oro per Russia e Svezia nelle staffette - Italia quarta nella gara maschile : Sfiorano ancora la medaglia gli azzurri impegnati nella terza giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le staffette della categoria Giovani. In campo maschile il successo è andato, come da pronostico al trio russo (Tashtimerov, Viukhin, Pervushin – 2+8), che hanno guidato la competizione fin dalla prima frazione. Nonostante i due giri di penalità in cui è incorso Andrei Viukhin, la ...

Biathlon - Campionati Mondiali Junior : successo per Russia e Francia nelle staffette - Italia ai piedi del podio : Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le staffette della categoria Juniores. In campo maschile il successo è andato al quartetto russo (Khalili, Tomshin, Maleev, Malinovskii – 0+9), che hanno guidato la competizione fin dalla prima frazione, precedendo sul traguardo di 57.1 secondi la fallosa Norvegia (Bakken, Dale, Stroemsheim, Laegreid, ...

Biathlon - Campionati Mondiali Youth : successo per la svedese Oeberg e il russo Pervushin nell’individuale - Trabucchi e Gontel 13esimi : Si è appena conclusa la prima giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia. Nell’individuale maschile il successo è andato al russo Mikhail Pervushin, abile al poligono con il 19/20 (0+0+0+1), conquistando la medaglia più pregiata grazie al quinto tempo assoluto sugli sci. Secondo a parità di errori il norvegese Filip Andersen (1+0+0+0), distanziato di 12.3 secondi, bronzo per il francese Martin Bourgeois Republique, a ...

Biathlon - Campionati Italiani Bionaz : i risultati delle staffette e dell’individuale valida per la Coppa Italia : Nel weekend scorso sono andati in scena a Bionaz (Aosta) i titoli Italiani giovanili a staffetta della stagione 2017/18, seguiti nella giornata di domenica dall’individuale valida per la Coppa Italia. Per quanto riguarda le staffette, nella categoria aspiranti maschili la vittoria va alla squadra delle Alpi Occidentali con Matteo Vegezzi Bossi, Thomas Daziano e Stefano Canavese, l’argento a Simone De Marco, Denis Muscara’ e ...