Best Bakery approda a Napoli | quale sarà la miglior pasticceria della zona?

Best Bakery - dal 12 marzo alle 18 : 30 su TV8 : Best Bakery, il nuovo programma per eleggere la migliore pasticceria d’Italia andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8.

Best BAKERY/ Su TV8 la gara tra pasticcerie con Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux : si parte da Milano : Al via "BEST BAKERY", il nuovo programma per eleggere la migliore pasticceria d’Italia, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8. In giuria Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:05:00 GMT)

Best Bakery : Tv8 va a caccia della migliore pasticceria di Italia : Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux Tv8 ci ha preso gusto. Sulla scia di successi conclamati come 4 Ristoranti, il canale generalista a marchio Sky prosegue sul filone cooking e propone, da oggi alle 18.30, Best Bakery, gara itinerante tra le pasticcerie del Belpaese prodotta da Endemol Shine. Una sfida lunga sei settimane, che vede coinvolte 72 pasticcerie Italiane selezionate in sei città: si parte da Milano, per poi passare a Torino, Roma, ...

Best Bakery - parte da Milano la disfida delle pasticcerie italiane : ... aiutato dall'illuminato pasticcere Roberto; DI VIOLE DI LIQUIRIZIA, piccola chicca in Brera gestita da una vivace coppia di partenopee, Lucia, reduce dagli studi in economia e management e sua mamma ...

Alexandre Bourdeaux (Best Bakery) a DM : «Io - il Gordon Ramsay della pasticceria? No - molto meglio!» : Alexandre Bourdeaux Pasticcere e cioccolatiere di fama, Alexandre Bourdeaux ha accettato la sfida di Tv8 che l’ha scelto come protagonista, assieme a Paco Torreblanca (qui la nostra intervista), di Best Bakery – La Migliore Pasticceria d’Italia, viaggio tra le golosità dello Stivale in onda da lunedì 12 marzo alle 18.30. 42 anni, belga, Alexandre nel suo percorso di formazione ha toccato diversi Paesi del mondo, tra cui, per ...