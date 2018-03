: Rinnovamento dentro #ForzaItalia è positivo. Quando parlavo con @berlusconi, a proposito di 'rigenerazione' di Fi,… - s_parisi : Rinnovamento dentro #ForzaItalia è positivo. Quando parlavo con @berlusconi, a proposito di 'rigenerazione' di Fi,… - riotta : 'Io? Io voto @beppe_grillo #M5S, magari sono inesperti e populisti ma almeno fanno saltare il tavolo della Casta, b… - NicolaMorra63 : Voleva sedersi al tavolo con noi #M5S, ora si dovrà sedere in un'aula di Tribunale...#Berlusconi -

"Tutte le forze politiche responsabili hanno il dovere di dare ai cittadiniconcrete ai problemi dei quali si è parlato in campagna elettorale, e che non possono aspettare ancora". Lo sottolineain una nota. Il leader di FI considera l'elezione di Elisabetta Casellati alla presidenza del Senato e di Mara Carfagna alla vice presidenza della Camera "un buon segnale per l'avvio di una legislatura che si annuncia molto complessa".,si apprende da fonti azzurre,guiderà la delegazione FI alle consultazioni.(Di venerdì 30 marzo 2018)