Berlusconi presenta istanza di riabilitazione

Berlusconi vuole riabilitarsi - presentato ricorso al Tribunale di Milano : Lo riporta stamani il Corriere della Sera. con la riabilitazione decredrebbero gli effetti della legge Severino che prevede l'incandidabilità entro i sei anni dalla condanna definitiva. Attesa per ...

Silvio Berlusconi - presentata l’istanza di riabilitazione. Se accolta diventerà candidabile (cancellando la Severino) : Quando tre anni fa Silvio Berlusconi ottenne la liberazione anticipata dal giudice di Sorveglianza di Milano il leader di Forza Italia già sapeva che avrebbe potuto puntare a chiedere la riabilitazione già a partire dal 9 marzo 2018 (leggi l’articolo) ovvero a tre anni dall’espiazione della pena per il caso Mediaset, scontata in affidamento ai servizi sociali. Uscito depotenziato, rispetto ai risultati degli alleati della Lega di ...

Silvio Berlusconi presenta ai giudici l'istanza per essere riabilitato : Il percorso per la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi ha già una tappa e una data: presentazione della domanda al Tribunale di sorveglianza di Milano, 12 marzo. Come riporta il Corriere della Sera, il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Ma la sua mossa ha anche un altro significato: lanciare un segnale forte di presenza ai 5 Stelle, che si rifiutano di incontrarlo nel giro di ...

Silvio Berlusconi - lo scorso 12 marzo presentata l'istanza di riabilitazione : torna candidabile prima dell'estate? : Come anticipato da Vittorio Sgarbi , Silvio Berlusconi ha chiesto la riabilitazione: lo conferma il Corriere della Sera , che rivela come l'istanza sia stata depositata in cancelleria lunedì 12 marzo ,...

Quando Casellati diceva : “Mubarak parlò a Berlusconi di Ruby presentandola come sua nipote” : In un video del 2011 della trasmissione Otto e Mezzo, l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlava di Silvio Berlusconi e del caso Ruby: "Quando Berlusconi incontrò Mubarak, pare sia venuto fuori da alcune testimonianze che il presidente egiziano aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale".Continua a leggere

23/02/2018 - Centrodestra presenta programma - Berlusconi : "Il Molise è nostro" : Sensibilizzate amici, parenti e tutti coloro che si sono allontanati dalla politica. La partita è molto più ampia e non si tratta solo di votare l'amico, ma c'è in gioco la democrazia del paese ». ...

Renzi : offerta commerciale Berlusconi a impresentabili M5s : Roma, 21 feb. , askanews, 'Berlusconi racconta la sua concezione della politica: agli impresentabili dei Cinquestelle fa un'offerta che non possono rifiutare e questa è una citazione cinematografica , dal 'Padrino', ndr, -, fa un'offerta commerciale, venite con noi che ...

'Berlusconi apre agli impresentabili' : Gli "esuli" del Movimento 5 stelle potranno entrare, se eletti, nel gruppo del Partito democratico? "Sta scherzando? Abbiamo un'idea della politica diversa". A dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Circo Massimo su Radio Capital commentando l'apertura di Silvio Berlusconi ai grillini coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi. "...

Matteo Renzi : "Silvio Berlusconi apre agli impresentabili" : Gli "esuli" del Movimento 5 stelle potranno entrare, se eletti, nel gruppo del Partito democratico? "Sta scherzando? Abbiamo un'idea della politica diversa". A dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Circo Massimo su Radio Capital commentando l'apertura di Silvio Berlusconi ai grillini coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi."agli impresentabili del Movimento 5 stelle - aggiunge Renzi - Berlusconi ha fatto un'offerta che quelli ...

Elezioni - Coldiretti incontra Berlusconi per presentare le proprie proposte : In vista delle prossime Elezioni, mercoledì 14 febbraio alle ore 11,30 presso l’Hotel Ergife in via Aurelia 619 a Roma, il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo incontra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per presentare e discutere il manifesto politico della Coldiretti sulle proposte per l’Italia che uscirà dalle urne. Al confronto parteciperà tutta la dirigenza nazionale e territoriale. L’appuntamento si svolge nell’ambito del ...

Migranti - Renzi e Di Maio contro Berlusconi : 'Bomba sociale è colpa sua'. Veleni su impresentabili : 'L'Italia firmò gli accordi nel 2003 quando al governo c'era lui' ricordano i due leader del Pd e M5s, ma la sintonia si ferma e ripartono nuove frecciate per gli indagati nelle liste con tanto di ...

Matilde Siracusano - candidata di Berlusconi : "Miss Italia? Ero rappresentante estetica della Sicilia" : Matilde Siracusano, 33 anni, laureata in Scienze politiche ed ex Miss Italia mancata è la nuova candidata di Forza Italia. "Da 7 anni lavoro sodo alla Camera. Se vinco mi batterò per le forse dell'ordine, è un desiderio che coltivo dai tempi dell'Università" dice la Siracusano intervistata da Il Tempo.Ha militato nelle file di Forza Italia per realizzare il suo proposito, quello di essere candidata nella sua terra, la ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...