Berlusconi chiede la riabilitazione | ecco il piano per tornare eleggibile

Ruby ter - il pm chiede processo per Berlusconi e quattro ragazze : "Le prove in questo processo sono addirittura insperate", ha detto il procuratore aggiunto Siciliano in un passaggio del suo intervento in aula. L'udienza è a porte chiuse. L'ex premier difeso da Federico Cecconi

C'è l'accordo sulla presidenza delle Camere. Berlusconi chiede un vertice con i leader : Al Senato andrebbe un esponente di Forza Italia, a Montecitorio un Cinquestelle. La partita resta ancora aperta sui nomi -

Tregua con Berlusconi - Salvini apre su Senato a Fi ma chiede Friuli : Roma, 20 mar. , askanews, Un incontro, a colazione, da cui verrà fuori 'un nome o una rosa di nomi' del centrodestra per la presidenza del Senato. Silvio Berlusconi riaprirà le porte di palazzo ...

"Se ce lo chiede Mattarella - disponibili a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi per modificare Rosatellum" : "Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifichi la legge elettorale con Renzi e Berlusconi.Dialogare con Renzi? "Non è un problema di persone, ma di politiche, di leggi come ...

Silvio Berlusconi - Fazio gli chiede del fascismo : la lezione definitiva - qual è il vero problema in Italia : Ma c'è davvero un ritorno del fascismo in Italia? Alla surreale domanda di Fabio Fazio ha risposto Silvio Berlusconi, ospite a Che tempo che fa. Sul tema il Cav mette una parola a dir poco definitiva: ...

Processo Ruby Ter - la Procura di Roma chiede rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e Mariano Apicella : rinvio a giudizio per corruzione e per falsa testimonianza. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma nei confronti di Silvio Berlusconi e di Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’ipotesi di reato a carico dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione, mentre il cantante risponde di corruzione e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi ...

Silvio Berlusconi - la Procura di Roma chiede il processo per il Ruby ter : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell'indagine Ruby ter.L'accusa nei confronti dell'ex presidente del Consiglio è di corruzione mentre Apicella risponde di corruzione e falsa testimonianza.Secondo l'accusa Berlusconi avrebbe pagato il cantante per indurlo a falsa testimonianza sul caso ...

Veronica Lario chiede il maxi assegno a Berlusconi perché "rinunciò alla carriera d'attrice per fare la mamma" : Veronica Lario, su richiesta di Silvio Berlusconi, "ha rinunciato in giovane età alla carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia e all'allevamento dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi". Lo riporta l'agenzia di stampa Radiocor, pubblicando il contenuto del ricorso in Cassazione della ex first lady contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che a novembre 2017 ha azzerato il suo maxi assegno di ...