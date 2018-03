Berlusconi ai giudici | «Riabilitatemi» Entro luglio l’udienza per decidere

Berlusconi ai giudici : "Riabilitatemi". La strategia per correre di nuovo alle elezioni : Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha chiesto ai giudici la riabilitazione, come consente il codice penale dopo tre anni dall’esecuzione della pena. A riportarlo è Il Corriere della Sera...

Silvio Berlusconi presenta ai giudici l'istanza per essere riabilitato : Il percorso per la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi ha già una tappa e una data: presentazione della domanda al Tribunale di sorveglianza di Milano, 12 marzo. Come riporta il Corriere della Sera, il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Ma la sua mossa ha anche un altro significato: lanciare un segnale forte di presenza ai 5 Stelle, che si rifiutano di incontrarlo nel giro di ...