Benzina e diesel | sorpresa di Pasqua

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Il rialzo di ieri di Eni non ha avuto seguito e non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati dei carburanti da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,559 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,559 a 1,577 euro/litro ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ritocco al rialzo : Sulla rete carburanti nazionale si registra oggi l’intervento di Eni, con l’aumento di 1 centesimo sui Prezzi raccomandati di benzina e gasolio. Sul territorio, Prezzi praticati con tendenza alla crescita in attesa di recepire i ritocchi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi fermi : Non si registrano movimenti sulla rete carburanti nazionale per il quarto giorno di seguito: sul territorio prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osserva prezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,556 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,556 a 1,574 euro/litro ...

Benzina e diesel - prezzi su : Nuovo movimento al rialzo questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa mentre le quotazioni in Mediterraneo in lieve calo, dopo sei sessioni al rialzo. Stando alla ...

Volkswagen presenta un motore micro-ibrido a Benzina efficiente come un Diesel : Il progresso rende possibile l’impossibile. Lo dimostra un motore a benzina che, come nessun’altro prima, offre consumi simili a quelli di un Diesel, pur costando molto meno. Un motore a benzina che a volte disattiva due dei suoi quattro...

Benzina - diesel e gpl : rialzi dei prezzi : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno messo mano ai listini Q8 e Tamoil (+1 centesimo al litro su Benzina e gasolio). Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,548 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche ...

Benzina e diesel - tornano i rialzi : Dopo più di una settimana di calma sui listini, e dopo una settimana di rialzi per le quotazioni internazionali, tornano questa mattina a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando ...

Benzina e diesel - tornano i rialzi : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Dopo più di una settimana di calma sui listini, e dopo una settimana di rialzi per le quotazioni internazionali, tornano questa mattina a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Stesso rialzo anche per Italiana Petroli (ex ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : nessun movimento sui listini : nessun movimento da segnalare sui listini dei Prezzi dei carburanti. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,547 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,522), diesel a 1,415 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,392). benzina servito a ...

Benzina e diesel - nessuna scossa : Continua a prevalere la stabilità sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo al rimbalzo, specialmente sulla Benzina, per il terzo giorno di fila non ...

Benzina e diesel - nessuna scossa : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Continua a prevalere la stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo al rimbalzo, specialmente sulla Benzina, per il terzo giorno di fila non si segnalano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio, di conseguenza, prezzi praticati senza scosse.Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : sulla rete carburanti ancora tutto fermo : tutto fermo sulla rete carburanti nazionale: per il secondo giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,547 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,545 a 1,566 ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora fermi : Non si segnalano oggi nuovi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,547 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,546 a 1,566 euro/litro (no-logo a 1,525). Il prezzo medio praticato del diesel è a ...

Benzina e diesel - giù i prezzi : Si rompe la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo uno stallo di 8 giorni, infatti, nel fine settimana Tamoil ha ritoccato al ribasso di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina, diesel e Gpl. Al rimbalzo, intanto, le quotazioni in Mediterraneo di verde e gasolio. Sul territorio, timidi segnali di discesa a livello di prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ...