Benevento contro la Lazio in emergenza

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Sitav Lyons pronti alla sfida contro Benevento : La sfida potrà inoltre essere seguita in streaming live grazie al supporto di Progetto8 e dell'operatore bianconero Marco Bedini sul sito www.marcobedinivideo.com. Che non sarà una partita semplice ...

Benevento - Mastella perde la guerra contro il panino nelle scuole : Clemente Mastella perde, almeno per ora, la 'guerra' con i genitori: il Tar della Campania ha bocciato il suo regolamento che vieta il panino libero nelle scuole di Benevento. I bambini delle materne ...

Contro il Benevento una vittoria dedicata ad Astori : Tra pioggia e pianto s'è giocata una gara di cui non si può fare una semplice cronaca di sport. E' una giornata particolare, dove il gioco è in secondo piano rispetto al dolore, al ricordo e all'...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Benevento - Brumotti contro i parcheggiatori abusivi : Benevento, Brumotti contro i parcheggiatori abusivi L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto un giro in Campania lasciando dei “ricordini” ai furbetti che occupano i posti riservati alle auto dei disabili Continua a leggere L'articolo Benevento, Brumotti contro i parcheggiatori abusivi proviene da NewsGo.

Serie A Benevento - malore per Vigorito. «Situazione sotto controllo» : Benevento - Oreste Vigorito ha avuto un leggero malore stamattina e quindi è stato ricoverato in ospedale. Il club campano, con una breve nota ufficiale, ha tranquillizzato l'ambiente e i tifosi circa ...

Benevento - Mastella : 'Contro l'Inter arbitraggio scandaloso' : Benevento - ' L'arbitraggio di Pairetto di ieri sera a San Siro è stato davvero ignobile e scandaloso. Non è più possibile tollerare simili ingiustizie, né è possibile continuare ad assistere a un ...

Inter - che faticaccia contro il Benevento : sblocca Skriniar - raddoppia Ranocchia : Inter-Benevento 2-0 nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I gol al 67' di Skriniar e al 69' di Ranocchia.

Il grande Benevento adesso affronta la piccola Inter : De Zerbi prepara il blitz contro Spalletti! : Si è concluso l’importante scontro salvezza tra Benevento e Crotone, gara al cardiopalma e 3-2 finale. la squadra di Zenga passa in vantaggio grazie a Crociata, gli uomini di Zerbi ribaltano tutto prima con Sandro e poi con Nicolas Viola, pareggio con Benali prima della rete del successo di Diabate che ha fatto esplodere lo stadio. Sembrava l’ultima spiaggia per il Benevento per raggiungere la salvezza, i padroni di casa hanno ...

Gol Sandro : il Benevento impatta contro il Crotone [VIDEO] : Gol Sandro – Il neo arrivato in casa Benevento ha timbrato il suo primo gol in serie A. Stiamo parlando del brasiliano Sandro, il quale ha pareggiato i conti nella gara del Vigorito contro il Crotone. Dopo la rete ospite con Crociata, è stato proprio Sandro con un colpo di testa davvero imperioso a portare nuovamente il risultato sul punteggio di parità. Sandro è uno dei più attivi in questa gara, ci ha provato da fuori area e sta ...

Benevento - Djuricic : 'Contro il Crotone tre punti fondamentali per la salvezza' : L'esterno del Benevento , Filip Djuricic , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro il Crotone : 'Si tratta di una partita molto importante in questa momento della stagione. Giochiamo per i tre punti, fondamentali per la salvezza'.