BECCATI INSIEME COME UNA VOLTA

“Bugiardi - stanno insieme!”. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte BECCATI insieme. Lo scoop di Striscia la Notizia li inchioda e la bruttissima reazione di Ignazio Moser non si è fatta attendere : Ore di passione per Francesco Monte che si è ritrovato in un batter d’occhio senza reality e dire che ci teneva tanto. Ma l’ex tronista alle delusioni ultimamente ci è abituato. Teneva molto anche alla sua Chechu, poi lei gli ha dato il benservito a favore di Ignazio Moser e lui con la coda tra le gambe ha portato via i suoi effetti personali dalla casa dell’argentina. Con l’Isola dei Famosi puntava al riscatto, si ...