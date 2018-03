Battaglia navale | Lorenzo Fragola | Testo | Audio | MP3

Audio e testo di Battaglia navale di Lorenzo Fragola - in attesa del nuovo album (tracklist) : Battaglia Navale di Lorenzo Fragola è il singolo che anticipa l'uscita di Bengala, nuovo album dal 27 aprile. Si tratta quindi del primo brano ufficiale del disco, dopo l'anteprima in Bengala che aveva scelto come canzone promozionale dell'album. Il brano arriva in radio dal 30 marzo e rappresenta il ritorno discografico del giovane artista siciliano dopo Zero Gravity e i tanti successi dei singoli estratti. Il suo nuovo corso era atteso da ...

Lorenzo Fragola : «Battaglia navale» è il nuovo singolo : In radio, in streaming e in digital download dal 30 marzo, il brano è la prima fotografia del viaggio di crescita interiore e artistica di un progetto in cui il perno è sempre e solo Lorenzo, dalla ...

Una Battaglia navale vista dalla cucina della Open Arms : Il cuoco della missione di soccorso minacciata da una motovedetta libica nel Mediterraneo racconta cosa è successo. Leggi

Battaglia navale - guerra e maturità nel nuovo singolo di Lorenzo Fragola : In rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 30 marzo . Scritto da Lorenzo Fragola e prodotto insieme a MACE, Battaglia navale è la prima ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola dopo Battaglia Navale : La data di uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola è stata Annunciata. dopo lo slittamento del primo singolo ufficiale, ora fissato per il 30 marzo, l'artista siciliano ha rivelato di essere pronto per il nuovo disco con la data del 27 aprile. A rivelarlo è stato proprio il giovane artista catanese in una diretta social, nella quale ha parlato di Battaglia Navale e di tutte le ultime novità in seno al suo ritorno. Come già annunciato, ...

Battaglia navale contro i narcos. “Un carico al giorno verso l’Italia” : Nella lista nera vengono inseriti i nomi di tre portacontainer. E bisogna capire, in questa Battaglia navale che ha per cartina il mondo compreso tra Sudamerica ed Europa, se sono davvero sospette o se i narcos le stanno usando come esca. La Dcsa (Direzione centrale dei servizi antidroga) della polizia osserva i loro spostamenti, si chiamano Dimtri...

Annunciato il nuovo singolo di Lorenzo Fragola - arriva Battaglia navale : tutti i dettagli : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Battaglia Navale. Dopo settimane di attesa, ecco arrivare l'annuncio tanto atteso da parte del cantautore siciliano che torna così in radio dopo l'anteprima digital Bengala. Il brano arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con un annuncio poi bucato per il 9 marzo ma arrivato prima del previsto, con la data per la rotazione radiofonica fissata nel 30 marzo prossimo. ...

Delitti del Barlume - su Sky torna la serie di gialli a tinte comedy. La clip in esclusiva de La Battaglia navale : Dopo Un due tre stella!, la prima delle nuove storie de I Delitti del Barlume, lunedì 15 gennaio andrà in onda La battaglia navale, decimo film, ispirato alle eccentriche atmosfere dei bestseller di Marco Malvaldi (l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand). Sparito il Viviani, fra partite a carte, chiacchere da bar e divertimento a Pineta è arrivato Beppe battaglia, un curioso e irresistibile ...

I delitti del Barlume (Sky Cinema) - stasera la Battaglia navale : si indaga sull'omicidio di una giovane ucraina : stasera in tv , I delitti del Barlume lunedì sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (disponibile su on demand). La Battaglia Navale, decimo film decimo film della serie - produzione originale Sky ...