Basket | NBA 2018 | Golden State perde senza conseguenze | risale San Antonio

Basket - Nba : LeBron eguaglia Jordan - Boston di forza senza i big : WASHINGTON - Un altro record e Cleveland , 45-30, si rialza dopo la sconfitta di Miami. LeBron James schianta Charlotte , 34-42, davanti agli occhi del proprietario Michael Jordan con la 866/a volta ...

Basket - Nba : Ok Boston e Philadelphia - Minnesota crolla in casa : WASHINGTON - Già sicura di un posto ai play-off dopo sei anni, Philadelphia , 43-30, batte 123-104 Denver , 40-34, , mette nel mirino il terzo posto della Easterne Conference occupato da Cleveland e ...

Basket NBA - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Basket - NBA 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - James come Malone e Jordan : NEW YORK - Marco Belinelli giocherà i playoff con Philadelphia. E' questo uno dei verdetti del turno Nba andato in scena nella notte italiana. I Sixers infatti, pur non essendo stati impegnati, ...

Basket NBA - l ascesa di Portland raccontata da Lillard 'Siamo forti - possiamo andare in finale' : ROMA - Hanno stupito tutti nella Western Conference e le sconfitte contro Houston e Boston non incrinano quanto di buono fatto in questi mesi. I Portland Trail Blazers sono terzi a Ovest, alle spalle ...

Basket - Nba; Houston da record : 59 vittorie stagionali. Sesta di fila per Philadelphia : ROMA - record di franchigia in stagione regolare per Houston grazie al successo per 114 a 91 su New Orleans. Sesta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers che battono i Minnesota Timberwolves. I ...

Basket - Nba : Harden-show all'overtime - Houston da record con Detroit : WASHINGTON - Trema la miglior squadra della Lega, Houston , 58-14, , che solo all'overtime riesce ad avere la meglio su Detroit , 32-40, : 100-96. A tirare fuori dai guai i Rockets il solito Harden ...

Basket - il recap della notte NBA : volano Houston e Portland - Magazine Pragma : Solamente due i match NBA disputatisi questa notte, ma che match. Come sempre la lega americana di Basket ha regalato spettacolo nonostante le squadre scese in campo siano state solo 4. Andiamo dunque ...

Basket - NBA : Tyronn Lue shock. Lascia fino a tempo indeterminato la panchina di Cleveland per problemi di salute : Un fulmine a ciel sereno ha colpito i Cleveland Cavaliers. La seconda forza NBA del 2017 dovrà fare a meno del proprio allenatore Tyronn Lue fino a tempo indeterminato a causa di problemi di salute. Queste le sue parole apparse in un comunicato della società: “Dopo aver consultato i nostri dottori e aver valutato con Koby (il g.m. dei Cavs Altman, ndr) cosa è meglio per la squadra, devo rinunciare ad allenare per il prossimo futuro e ...

Basket NBA - Cleveland : coach Lue si ferma per motivi di salute : Non è un fulmine a ciel sereno, ma la notizia sta comunque lasciando il segno nel mondo NBA. Tyronn Lue, head coach dei Cleveland Cavaliers , deve fermarsi per un periodo di tempo indeterminato a ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State e Cleveland più forti degli infortuni : NEW YORK - Si dimostrano più forti degli infortuni che le stanno decimando Cleveland e Golden State, cogliendo due preziose affermazioni nella regular season di Nba che sta ormai volgendo al termine. ...

Wild Side Basketball n. 25 : dopo l'ospite Alessandro Sandini tutta la March Madness NBA e tanto Basket vicentino : Puntata 25 per la truppa di Wild Side basketball , in streaming su VicenzaPiu.tv alle 17 e alle 22 di oggi 14 marzo con repliche successive come da palinsesto e poi on demand sulle App VicenzaPiùTv e sul nostro canale YouTube e qui a seguire, ndr, con un ...

Steph Curry - i 30 anni del “Messi” del Basket Nba : Guadagna come Leo Messi, tira come e forse meglio di lui, agli inizi è stato circondato anch'egli dallo scetticismo generale per il fisico non propriamente erculeo, e il 14 marzo varca, otto mesi e mezzo dopo la Pulce, la soglia dei trent'anni.È il playmaker dei Golden State Warriors Stephen "Steph" Curry che, alla pari di Messi, divide con un altro la palma di numero uno del suo sport. Un altro molto più prestante ...