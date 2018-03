Basket femminile | Serie A1 2018 | il tabellone dei playoff Programma | orari e tv dei

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket femminile - Playoff A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : La lunga stagione del Basket femminile è pronta per entrare nella fase conclusiva, quella dei Playoff. Dopo la stagione regolare e il Round of Challenges, la Serie A1 vede cominciare la lotta per lo Scudetto. La migliore dopo le due fasi è stata il Famila Schio, con un margine di sei punti sulla Reyer Venezia e addirittura quattordici sulla Passalacqua Ragusa. Al quarto posto l’ha spuntata la Dike Napoli, precedendo nella parità le ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : gli ultimi verdetti della stagione regolare nel quarto turno del Round of Challenges : Si è conclusa con il quarto turno del Round of Challenges la stagione regolare del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Al termine dei match che si sono disputati tra ieri ed oggi abbiamo finalmente tutti i verdetti della prima parte del campionato, in attesa dei playoff e della lotta per lo Scudetto. Andiamo a vedere cosa è successo nelle cinque partite in programma e tutte le informazioni utili per continuare a seguire il ...

Basket - A1 femminile 2018 : nel weekend l’ultimo turno del Round of Challenges : La stagione regolare del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 sta orma volgendo al termine. Tra sabato e domenica, infatti, si disputeranno le cinque partite valide per il quarto turno del Round of Challenges, ultimo antipasto prima dei playoff. La prima e la seconda posizione di classifica, ormai, sono più che designate. Il Famila Wuber Schio chiuderà al primo posto a prescindere dal risultato della sfida di domenica sera contro ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : definite le ultime posizioni di classifica - Schio inarrestabile : Nella giornata odierna si sono disputate le cinque partite partite valide per il terzo turno del Round of Challenges, penultimo del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 prima dei playoff. Ennesima vittoria per il Famila Wuber Schio, praticamente inarrestabile e primo con margine in classifica, posizione che varrà un accoppiamento più favorevole in vista dei playoff. Le Orange si sono imposte con il punteggio di 72-62 in casa ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia contro Ragusa per certificare il secondo posto. Torino vuole i playoff : Terzo turno del Round of Challenges della Serie A1 di Basket femminile. Mancano solo due partite al termine di questa seconda fase, prima dei playoff. Nonostante il ridotto numero di partecipanti (dieci), saranno sempre in otto ad accedere alla postseason, mentre le ultime due si giocheranno la retrocessione. La classifica è delineata, ma qualcosa da definire ancora c’è. In testa alla classifica c’è Schio, certa del primo posto, ma ...

Club Basket Frascati : La B femminile saluta i play off : Martellino: Ci sono comunque aspetti positivi Roma – La serie B femminile del Club Basket Frascati ha salutato i play off di categoria al primo... L'articolo Club Basket Frascati: La B femminile saluta i play off proviene da Roma Daily News.

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Basket C femminile. La RenAuto ritrova il sorriso : CRONACA E COMMENTO Sul linoleum azzurro delle scuole Bertola indisponibile la palestra Carim la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi affronta Faenza Futura alla ricerca di un successo che manca dal 20 ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Famila Schio demolisce Venezia nel big match! : Si sono disputate, nel tardo pomeriggio odierno, le cinque partite valide per il secondo turno del Round of Challenges del Campionato di Serie A1 di Basket femminile. Nel big match di giornata, il Famila Wuber Schio ha legittimato il primo posto in campionato vincendo con un nettissimo 80-42 sull’Umana Reyer Venezia, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, senza però l’opportunità di rientrare sulla vetta della ...

Basket femminile - Serie A1 : sfida al vertice tra Schio e Venezia : La classifica della Serie A1 di Basket femminile si sta via via delineando: domenica si disputeranno le cinque partite valide per il secondo turno, su quattro, del Round Challenges che andrà a determinare le posizioni in vista dei playoff. Molte sfide interessanti in questa giornata. A partire dallo scontro al vertice tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia, in casa della formazione scledense. Con 17 vittorie e 2 sole sconfitte, Schio di ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio cede solo nel finale contro la Dynamo Kursk e viene eliminato : Dopo aver costruito un vantaggio di otto punti nella prima metà di gara, il Beretta Famila Schio ha dovuto desistere. Troppo forte la Dynamo Kursk, squadra imbattuta ormai da un paio d’anni e campione uscente dell’Eurolega di Basket femminile. Purtroppo la squadra scledense è stata eliminata dalla massima competizione europea nella sua edizione 2017-2018, sconfitta con il punteggio di 73-60 in gara-2 dei quarti di finale. Come ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : al Famila Schio serve un'impresa contro l'imbattibile Dynamo Kursk : Palla a due stasera alle ore 20.30 e il match sarà visibile in diretta streaming sul sito del Famila Schio. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket