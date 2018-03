Basket | ct Crespi lancia #ragazzealtiro contro paura di andare a canestro 2

meteoweb.eu

: #ragusa su - ragusaoggi : #ragusa su - timemomag : Basket. Il Ct della nazionale di basket femminile, Marco Crespi, domani a Ragusa - radiortm : Il Ct della nazionale di basket femminile, Marco Crespi, domani a Ragusa -

(Di venerdì 30 marzo 2018) (AdnKronos) – Un progetto innovativo “non solo per chi sarà coinvolto, ma – sottolinea il ct– per tutto il nostro movimento. Non è vero che la Federazione non cambia mai, se si portano idee buone il presidente le ascolta e le sostiene”. Per ora l’iniziativa – che coinvolge le atlete con “un potenziale da Nazionale A”, prevede 7 appuntamenti “distribuiti su questo finale di stagione e la prossima stagione”, ma l’obiettivo è “di dare una visione che non si ferma a un lavoro in palestra, ma vuole estendersi a tutta la Penisola, a tutti i comitati regionali perché credo che dare una nuova visione sia premiare la passione di tutte le ragazze”.Soddisfatto il presidente della Fip, Giovanni Petrucci. “Sono contento di essere qui per presentare questa idea di, un allenatore sempre al lavoro, ...