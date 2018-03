Basket | 24a giornata Serie A 2018 | Milano attende Reggio Emilia Venezia-Avellino super

oasport

(Di venerdì 30 marzo 2018) Sarà un sabato di grande. Tutta laA, a parteed, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro, che ha permesso a Pistoia di allontanarsi forse in maniera decisiva dalla zona retrocessione. Successivamente alle 18.00 altre due partite. Tra Trento e Capo d’Orlando in palio punti pesanti tra playoff e salvezza, ma spicca la sfida tra la Germani Brescia e la Red October Cantù. La Leonessa è salita al terzo posto in classifica e vuole continuare a tenere la scia della prime della classifica, sfruttando anche un posticipo domenica che interessa ...