Barzagli | “strano vedere Bonucci con altra maglia”

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”. Così il difensore della Juventus Andreasul ritorno da avversario all’Allianz Stadium di Leonardoin occasione di Juventus-Milan di sabato sera. “Per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium contro la sua ex squadra dove comunque sia ha compagni e anche amici e abbiamo veramente condiviso anni bellissimi”, aggiungeai microfoni di Sky Sport. (AdnKronos) L'articolo: “stranoconmaglia” sembra essere il primo su CalcioWeb.