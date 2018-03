Bankitalia | in 2017 -1 669 sportelli

Bankitalia chiude il 2017 in utile per 3 - 9 miliardi : Teleborsa, - La Banca d'Italia ha chiuso il 2017 con un utile netto di 3,895 miliardi di euro ed ai partecipanti al capitale di Palazzo Koch saranno distribuiti dividendi complessivamente 218 milioni ...

Bankitalia - Visco : mai raggiunto utile così elevato come nel 2017 : Roma, 29 mar. , askanews, La 'bottom line' del conto economico 2017 di Bankitalia , 3,9 miliardi di utile netto, rappresenta 'un risultato mai raggiunto dall'istituto'. Lo ha detto il governatore di ...

Bankitalia : in 2017 sale surplus turismo : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Si allarga il surplus della bilancia dei pagamenti del turismo dell'Italia. Secondo le tabelle della Banca d'Italia nel 2017 si è registrato un avanzo di 15.011 milioni di euro, ...

Bankitalia - debito pubblico in aumento a fine 2017 : Il debito delle Amministrazioni pubbliche , al 31 dicembre del 2017 , era pari a 2.256,1 miliardi in aumento di 36,6 miliardi rispetto ai 2.219,5 miliardi registrati a fine 2016. Lo comunica Bankitalia ...

Debito pubblico - Bankitalia : “A fine 2017 era a 2.256 miliardi”. In tre anni è salito di 119 miliardi : A fine 2017 il Debito pubblico italiano ammontava a 2.256,1 miliardi di euro contro i 2.219,5 del dicembre 2016, i 2.173 di fine 2015 e i 2.137 di fine 2014. In un anno la zavorra è dunque aumentata di 36,6 miliardi e negli ultimi. A pesare, si legge nel comunicato diffuso giovedì dalla Banca d’Italia, è stato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 51,8 miliardi, in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità ...