Banco BPM e Cattolica perfezionano closing operazione nel settore assicurativo : Perfezionato il closing dell' operazione tra Banco BPM e Cattolica Assicurazioni . Ieri, 29 marzo, la Banca ha annunciato di aver perfezionato l'acquisto da Aviva Italia Holding del 50% + 1 azione di ...

Aviva completa la vendita della JV italiana a Banco BPM : Teleborsa, - Aviva ha completato la cessione dell'intera quota di partecipazione nella sua joint venture in Italia, Avipop Assicurazioni S.p.A.1 , che include la società controllata al 100% Avipop ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 24% - Banco BPM a -3 - 06% (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : A2A a +2% - Banco BPM a -1 - 2% - 21 marzo 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata.

BPER - UBI e Banco BPM resistono alle vendite : Teleborsa, - BPER e UBI e Banco BPM resistono alle vendite diffuse che si abbattono sul principale listino milanese. A dare linfa ai titoli bancari alcuni rumors di stampa che riportano che diversi ...

Banco BPM - accordo con Cassa forense per credito agevolato : ... fruendo delle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia per le PMI, costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo strumento si ...

Vendite diffuse su Banco BPM : Aggressivo avvitamento per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in perdita del 4,99% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è ...

Banco BPM approva il piano di compensi in azioni e il programma di acquisto azioni proprie : Teleborsa, - Banco BPM distribuirà un compenso in azioni al personale più rilevante , al raggiungimento di predeterminate condizioni di redditività, stabilità patrimoniale e liquidità del Gruppo, per ...

Banco BPM - ok BCE a modelli interni per requisiti patrimoniali : Teleborsa, - Banco BPM comunica di aver ricevuto in data 16 febbraio 2018 dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione all'adozione dei propri sistemi interni di risk management , modelli AIRB, ai ...