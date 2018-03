ilfattoquotidiano

: Banche, la ex Bcc di Castenaso e quei mutui con le anomalie. Dai contratti incompleti ai tassi sopra l’usura… - Cascavel47 : Banche, la ex Bcc di Castenaso e quei mutui con le anomalie. Dai contratti incompleti ai tassi sopra l’usura… - TutteLeNotizie : Banche, la ex Bcc di Castenaso e quei mutui con le anomalie. Dai contratti incompleti ai… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Un piccolo caso che accende una volta in più i riflettori su un grande problema: quello dei rapporti banca-cliente, dei tassi usurari, dei controlli e della tutela dei consumatori. La banca in questione è la ex Bcc di, ora Bcc Felsinea, di cui ilfattoquotidiano.it si è occupato nelle scorse settimane ricevendo poi nuove segnalazioni da parte di altri clienti. Uno di questi, titolare di conto corrente e di mutuo ipotecario, si è rivolto alla società Anatos per analizzare i rapporti intercorsi negli anni con l’istituto e sono emerse diverse criticità segnalate prontamente alla direzione generale della banca stessa e alla Banca d’Italia. Oltre a contestare la metodologia utilizzata per il calcolo dell’effettivo interesse applicato sul conto che sarebbe ampiamente superiore al tasso soglia, Anatos ha rilevato alcunesostanziali nel contratto di mutuo. La prima, purtroppo ...