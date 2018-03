Balotelli si sfoga | la Nazionale ed il futuro | SuperMario scatenato

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018)sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza ma ancora non viene preso in considerazione per la. Il calciatore siin un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Sono maturato. Ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate. Ma sono sincero, mi aspettavo di tornare in azzurro”. Poi sul: “Italia, Francia o Inghilterra nel mio? Sono uno che vive al confine”. L’attaccante è stato offerta a Juventus, Roma o Napoli ma per il momento si tratta di soluzioni difficile mentre come riportato qualche giorno fa su CalcioWeb ci pensa anche la Lazio. L'articolosi: laed ilsembra essere il primo su CalcioWeb.