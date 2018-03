Balotelli diventa grande E domani è su SportWeek | Basta con le ragazzate

Balotelli diventa 'procuratore per un giorno' per il suo Milan Video : 4 Mario Balotelli sempre lui, un ragazzo passionale ed emotivo nel bene e nel male che ha lasciato il segno ovunque ha giocato, ma che conserva dentro di se una fede calcistica che nutre fin da quando era bambino: il #Milan. I colori rossoneri per Mario rappresentano il sogno che ogni bambino sostiene da quando inizia ad avvicinarsi al calcio ed inizia a mostrare le proprie preferenze tifando per una squadra. In tal senso, a nulla ...

Balotelli diventa 'procuratore per un giorno' per il suo Milan : Mario Balotelli sempre lui, un ragazzo passionale ed emotivo nel bene e nel male che ha lasciato il segno ovunque ha giocato, ma che conserva dentro di se una fede calcistica che nutre fin da quando era bambino: il Milan. I colori rossoneri per Mario rappresentano il sogno che ogni bambino sostiene da quando inizia ad avvicinarsi al calcio ed inizia a mostrare le proprie preferenze tifando per una squadra. In tal senso, a nulla vale giocare in ...

MARIO Balotelli TORNA IN ITALIA?/ Su di lui Napoli e Milan : intanto su Instagram diventa ''#Barackotelli'' : MARIO BALOTELLI, grande protagonista con la maglia del Nizza. a giugno si svincola dalla compagine francese. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Milan (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:45:00 GMT)

Nizza - ennesima gag social di Balotelli : su Instagram diventa Obama : L'ennesimo colpo social di Mario, dopo la sfida alla Playstation contro il fratello Enock e gli appelli dei più famosi esponenti del mondo del calcio. E dopo anche quello stretching estremo con lo ...