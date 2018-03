Ballardini | ' Derby? Concentrati sulla Spal Rossi sempre meglio | ' Lapa' non molla mai'

ilsecoloxix

: Probelmi per Ballardini ?? dopo Galabinov si ferma Izzo I tempi ?? di recupero, derby a rischio ?? - SampNews24 : Probelmi per Ballardini ?? dopo Galabinov si ferma Izzo I tempi ?? di recupero, derby a rischio ?? - SampNews24 : ?? Ballardini perde pezzi ????? in Nazionale ?? -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Tre partite in sette giorni e la terza si chiama. 'Ma non facciamo calcoli - blocca subito il discorso Davide- ora il Genoa pensa solo alla, a mettere in campo la miglior ...