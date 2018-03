Azimut Modena - Ngapeth va al Kazan e attacca Stoychev : la Pedrini non gradisce : Ora è ufficiale: Earvin Ngapeth giocherà più con l'Azimut Modena la prossima stagione. In un'intervista rilasciata all'Equipe il giocatore della squadra francese ha rivelato di aver raggiunto l'intesa con il Kazan, uno dei più grandi club del mondo: "Ho deciso di andare via ed ho scelto Kazan per due semplici motivi - ha spiegato Ngapeth al noto quotidiano sportivo francese''. Il ventisettenne di Saint Raphael ha spiegato le ragioni che l'hanno ...

Bunge Ravenna-Azimut Modena 0-3 - I gialli si impongono nettamente - ma è ansia per Mazzone : Undicesima giornata di serie A di volley, si gioca il derby Ravenna-Modena alle ore 20:30 al Pala De Andrè di Ravenna. Oltre duemila spettatori. L'ultima giornata i romagnoli hanno espugnato il campo ...

Tonno Callipo domani pomeriggio in campo al Pala Panini contro l'Azimut Modena : INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel , piattaforma Eleven Sports Italia al costo di ' 2,90, . Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale ...

Volley - L'Azimut Modena annuncia la partnership con Twinset : Oggi Twinset è una realtà internazionale presente in 86 Paesi nel Mondo con 83 punti vendita a gestione diretta nelle principali capitali dello shopping internazionale.

LIVE Volley - Coppa Italia 2018 : Civitanova-Modena - semifinale in DIRETTA. Modena parte forte - Civitanova rimonta! Azimut-Lube 1-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena , semifinale della Coppa Italia 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...